216 000 $ en masse salariale pour le cabinet de l'opposition à Lévis

Pour la première fois depuis 12 ans, l'opposition s'installe à l'hôtel de ville de Lévis: le cabinet disposera d'une masse salariale de 216 000$ pour trois employés qui appuieront le conseiller Serge Bonin.

Le cabinet sera formé de Jonathan Tanguay, qui agira comme directeur à temps plein, de Daniel L. Moisan, qui occupera la fonction d'adjoint exécutif à temps partiel, et de Monica Beaudet, qui sera responsable des relations avec les médias, comme attachée politique à temps plein.

Ces trois personnes formeront le nouveau cabinet de Repensons Lévis, une première depuis l'époque de Danielle Roy Marinelli. Le dernier mandat où un parti d'opposition était représenté remonte à la période de 2005 à 2009.

Budget de recherche

Les membres du cabinet se partageront 216 000$ en budget de masse salariale. Il est possible que ce budget soit accru l'an prochain, étant donné qu'il dépend des sommes que se réserve le cabinet de la mairie. À cela s'ajoutera un budget de recherche à déterminer, une allocation de parti d'environ 26 000$ et le remboursement des dépenses électorales, puisque Repensons Lévis a obtenu plus de 15% des voix aux élections.

«On aura une formation politique et un cabinet très en santé», s'est réjoui Jonathan Tanguay. «Ce sera un apprentissage pour tout le monde, y compris pour l'équipe du maire. C'est un investissement pour la population, parce que nous allons surveiller ce que l'administration fait, nous allons poser des questions. C'est un investissement dans le contexte où ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'opposition officielle à Lévis.»

Bureau

Le cabinet disposera également d'un bureau. Il ne sera pas situé dans un édifice de la Ville, puisque les locaux y sont tous occupés. Un endroit sera loué par la municipalité pour l'accommoder. La question fait actuellement l'objet de discussions.

M. Tanguay est spécialiste en philanthropie et a acquis une expérience en politique fédérale. M. Moisan, publicitaire, auteur et artiste multidisciplinaire, a travaillé sur plusieurs campagnes au fédéral et au municipal, entre 1993 et 2006. Mme Beaudet est diplômée en gestion de projets créatifs et en communication. Ils appuieront le seul conseiller de Repensons Lévis à l'hôtel de ville, Serge Bonin, qui a été élu dans le district de Saint-Étienne.