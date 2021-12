30 vins pour célébrer en grand

Le temps des Fêtes est déjà à nos portes. Pour l’occasion, Les Méchants Raisins vous proposent une sélection de vins fins et prestigieux. Que ce soit pour un cadeau ou, mieux encore, pour vous-même, tous les vins qui suivent sauront accrocher un grand sourire et donner naissance à une large soif. Buvez moins. Buvez mieux.

30 $ À 45 $

Château De Chamirey 2019, Mercurey

France 13 % | 2,2 g/L | 32,75 $

Le progrès effectué par les vins du domaine depuis les dix dernières années est remarquable. Étant donné la passion et les efforts entrepris par la famille Devillard, on comprend tout le chemin parcouru. Le 2019 confirme la place du vin au sein des meilleurs de l’appellation, et il est question ici seulement d’un « village ». Un fruité très pur au nez qui évoque la cerise et les framboises avec une touche épicée. On devine une matière nourrie découpée par des tanins fins. Finale soutenue et joliment parfumée. Difficile de trouver un aussi bon bourgogne à ce prix.

The Kin Corryton Burge Pinot Noir 2019, Cornelian Bay

Australie 14 % | 2,1 g/L | 39,00 $

Du pinot noir qui nous vient de Tasmanie, en Australie. Le vignoble profite du climat tempéré et assez frais de la Coal River Valley pour y produire un pinot noir de qualité. Un profil riche et juteux qui évite le piège de la caricature en montrant une bonne acidité, ce qui apporte une buvabilité certaine. Bonne persistance en finale qui offre des tonalités de fruits noirs, de cerise confite et une touche florale. Très réussi et parfait pour ceux qui aiment les vins gourmands.

Château Morillon 2015, Saint-Émilion Grand cru

France 13,5 % | 2,3 g/L | 34,50 $

La propriété d’Emmanuel Coudroy est située à Saint-Christophe-des-Bardes, dans la partie est de Saint-Émilion. Le 2015 est une très belle réussite pour Morillon ; son nez complexe et déjà expressif se reflète en bouche par des tanins de superbe qualité, au fini soyeux, plutôt que crémeux, soulignés d’une saine acidité. À ce prix, il a vraiment tout pour plaire à l’amateur de saint-émilion classique. À boire entre 2022 et 2026.

Ar.Pe.Pe., Rosso dI Valtellina 2019

Italie 13,5 % | 1 ,6 g/L | 38,75 $

Les vignobles de Ar.Pe.Pe. (pour Arturo Pelizzatti Perego) grimpent à flanc de collines dans l’appellation Valtellina, au nord de la Lombardie. Le cépage nebbiolo, connu ici sous le nom de chiavennasca, donne un vin authentiquement italien, dont les arômes de fruits mûrs contrastent avec une bouche vive et aérienne, dépourvue de tout maquillage boisé. L’attaque est soyeuse puis le vin se resserre en une finale plutôt complexe, ponctuée d’amers nobles. Un vin à apprécier à table, sans faute.

Les Pervenches, Les Rosiers chardonnay 2020, Québec

Canada 12,7 % | 1 g/L – Biodynamie | 32,00 $

En épiceries fines

Véronique Hupin et Mike Marler sont vignerons depuis 22 ans à Farnham, où ils pratiquent l’agriculture biodynamique et vinifient sans intrant (ni sulfite). La qualité du millésime 2020 (le meilleur qu’ils aient connu à ce jour) se reflète clairement dans la cuvée Les Rosiers, issue de vignes de chardonnay âgées de 14 à 17 ans. Les saveurs sont nettes et précises, et la texture est rassasiante, tant par son volume que par sa finale fraîche et saline. Parmi les meilleurs vins du Québec et pas le plus cher...

C.V.N.E., Imperial Reserva 2016, Rioja Alavesa

Espagne 13,5 % | 2 g/L | 39,00 $

Située dans l’inspirante région de la Rioja, au centre nord du pays, la Compagnie Vinicole du Nord de l’Espagne (CVNE) est toujours familiale et aussi dynamique. Composée majoritairement de trempranillo (85 %), complétée par le graciano et mazuelo, cette cuvée impressionne par sa densité et son exubérance. Des notes de prune, de mûres, de réglisse et de balsamique avec en arrière-plan un joli boisé bien intégré. La bouche est ample et généreuse, les tanins sont charnus alors que la finale se prolonge pour notre plus grand plaisir.

Jean-Max Roger, Cuvée Les Caillottes 2019, Sancerre

France 13 % | 2,5 g/L | 30,50 $

Sous le couvert fruité généreux que lui a donné l’été 2019, la cuvée Les Caillottes – qui doit son nom à de petites pierres de calcaire kimméridgien – n’est que minéralité. Pas tant par ses saveurs, mais par cette sensation de salinité qui titille les papilles et qui porte le vin dans une finale cristalline et fraîche comme un matin d’hiver. Vite, sortez les huîtres !

Hidden Bench, Estate Chardonnay 2019, Beamsville Bench

Canada 13,5 % | 2,9 g/L – Biologique | 31,75 $

Le vignoble du Montréalais Harald Thiel est conduit en bio depuis une dizaine d’années. La cuvée Estate offre toujours une expression fine et élégante du chardonnay sur l’escarpement de Niagara, mais en 2019, elle atteint un nouveau sommet. Le bois nourrit la texture sans masquer les subtilités aromatiques et la nature fraîche du millésime confère au vin une tension et un relief remarquables. À ce prix, l’amateur de chardonnay de terroir devrait en faire provision.

Pierre Gaillard, Clos de Cuminaille 2019, St-Joseph

France 13 % | 1,9 g/L | 42,75 $

Le Clos de Cuminaille est situé sur le terroir de Chavanay, qui chevauche celui de Condrieu, tout au nord de l’appellation Saint-Joseph. Pierre Gaillard y signe un 2019 plein et expressif, presque crémeux, et gorgé de fruit noir, de réglisse et de violette. Un peu plus large que long en bouche pour l’heure, mais déjà accessible et on ne peut plus séduisant avec son grain mûr et ses saveurs gourmandes. On pourra aussi le garder en cave jusqu’en 2025-2028.

Catherine et Claude Maréchal, Gravel 2018, Bourgogne

France 13 % | 1,8 g/L | 38,25 $

Merveilleuse illustration de la Bourgogne à échelle humaine. Du talent pur qui confirme qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des vignes situées dans les meilleurs climats pour faire de grands vins. Millésime après millésime, Claude Maréchal parvient à magnifier ses raisins comme peu savent le faire. À son image, le Bourgogne « générique » impressionne par la précision de ses parfums, son volume en bouche et sa gourmandise, le tout avec une retenue confondante. Le vin pourrait paraître « strict » pour un non-initié, mais les connaisseurs vous diront que c’est toujours l’une des meilleures affaires en Bourgogne.

Château Haut-Breton Larigaudiere 2016, Margaux

France 13,5 % | 2,1 g/L | 44,75 $

Issu d’un grand millésime, cet assemblage classique dominé par le cabernet sauvignon (85 %), complété par le merlot et le petit verdot a l’étoffe du grand vin. Dense et structuré, le style détonne avec le profil margalais habituellement plus nuancé et délicat. Le vin n’en demeure pas moins élégant et immensément charmeur. On devine le moka, cassis mûr et graphite. La finale soutenue qui gagne en définition en s’oxygénant (le vin était meilleur le lendemain) vient confirmer son potentiel de garde. Une aubaine vu la qualité.

Beni di Batasiolo, Riserva 2011, Barolo

Italie 15 % | 2,6 g/L | 42,00 $

Pour se révéler pleinement, les grands barolos demandent généralement une bonne vingtaine d’années de garde. C’est précisément l’atout des vins de la maison Batasiolo : élaborer des barolos au style classique dont le charme réside dans la possibilité de les apprécier plus rapidement sans perdre au change. 2011 a donné naissance à des vins riches et puissants. C’est le cas ici avec une matière ample et veloutée, ce qui est inhabituel. Nez aux arômes secondaires de cuir, de prune, de potpourri et de boîte à cigare.

Cos, Cerasuolo di Vittoria 2017

Italie 14 % | 1,6 g/L – Biologique | 38,50 $

COS est un emblème de Cerasuolo di Vittoria, seule DOCG de Sicile. À l’ouverture, des arômes de tannerie et une certaine vigueur tannique donnent au 2017 – pourtant composé de nero d’Avola (60 %) et de frappato – des airs de sangiovese de Toscane. Le lendemain, avec l’aération, le fruit avait repris ses droits sur les notes animales, mais la bouche restait tout aussi fringante et animée d’une vitalité qui faisait merveille à table, avec un pavé de saumon sockeye. Servir autour de 15 °C et carafer pendant une bonne heure.

45 $ À 70 $

Domaine Billaud-Simon, Tête d’Or 2019, Chablis

France 12 % | 2 g/L | 45,75 $

Racheté par la maison Faiveley de Beaune après un triste imbroglio familial, ce domaine historique possède toujours un patrimoine de vignes exceptionnel sur Chablis. Pour s’en convaincre, il suffit de goûter la cuvée Tête d’Or, un vin issu d’une parcelle classée en village et située sous la Montée de Tonnerre considéré comme le meilleur des premiers crus de l’appellation. Le millésime 2019 fait partie des plus beaux de la décennie avec 2014 et 2017. Un vin mûr et très expressif : poire, papaye, coquillage chaud. Riche, cristallin, tendu et long. Une bonne affaire qu’il ne faut pas manquer.

Rapet Père et fils, Savigny-lès-Beaune premier cru Aux Fournaux 2019

France 13 % | n.d. g/L | 48,50 $

Un domaine bourguignon qualitatif sous le radar proposant des vins d’appellation prestigieuse à des prix qui demeurent relativement doux. Aux Fournaux fait partie des meilleurs climats de l’appellation. Grosso modo, en Bourgogne, un « climat » ça veut dire un lopin de terre délimité avec des vignes et qui est reconnu pour faire du bon vin depuis de nombreuses années. C’est ce qui explique qu’il soit classé comme premier cru. Ici, le pinot noir se livre dans une expression vive et détaillée s’appuyant sur une matière nourrie et énergique. Immédiatement charmeur et distingué. Une bonne façon de s’initier à la complexité de la Bourgogne.

Ch. Lafon-Rochet, Les Pélerins de Lafon-Rochet 2018, Saint-Estèphe

France 14,5 % | 1,8 g/L | 45,50 $

Bien qu’il traduise assez bien la fermeté caractéristique des vins de ce terroir du nord du Médoc, ce 2018 – élaboré par Jean-Claude Bérrouet, ancien œnologue de Petrus – n’en est pas moins gracieux et élégant, porté en bouche par des tanins serrés, mais soyeux. Dégusté sur trois jours, le vin a la profondeur, la complexité et l’équilibre nécessaires pour se bonifier au cours des 8-10 prochaines années, au moins.

Bachelder, Wismer Parke pinot noir 2019, Twenty Mile Bench

Canada 12,5 % | 2 g/L | 47,00 $

Poussant toujours un peu plus loin son étude des terroirs de Niagara, Thomas Bachelder vinifie séparément cette portion du vignoble Wismer, dont les sols argilocalcaires sont riches en manganèse. Le vin séduit d’emblée par son large spectre aromatique et sa texture soyeuse et gouleyante, qui se resserre en une finale compacte. Longueur et harmonie. Un vin de garde qui procure un plaisir immédiat.

Dalrymple, Pipers River pinot noir 2019, Tasmania

Australie 14 % | 1 g/L | 45,00 $

Gros coup de cœur pour le pinot noir élaboré par Peter Caldwell dans ce domaine appartenant à la famille Hill-Smith, propriétaire de Yalumba. Un vin rouge délicieux et complexe, dont la concentration des saveurs et le grain tannique mûr, mais compact, rappelle certains 2018 de la Côte de Nuits, en Bourgogne. Un large spectre d’arômes, entre les fleurs, le bois de santal, la rose séchée et les griottes, auxquelles il emprunte aussi des accents amers et une excellente longueur.

Château Branas Grand Poujeaux 2016, Moulis-en-Médoc

France 14 % | 2,6 g/L | 58,25 $

Bordeaux continue de produire les plus grands vins rouges de garde de la planète. Et nul besoin de dépenser des sommes folles pour acheter un grand cru classé. La preuve, ce « simple » Cru Bourgeois issu du grand millésime 2016 qui pourrait sûrement faire de l’ombre à des vins vendus bien plus cher. Un assemblage classique à parts égales de merlot et de cabernet-sauvignon donnant un vin à la robe grenat sombre et aux reflets cardinal. Parfums de cassis, de mine de crayon et de poivron. Cépage au caractère puissant, le petit verdot, lorsqu’on l’utilise avec soin comme ici, vient tonifier la structure et ajouter une amertume noble à la finale qui s’étire en bouche. Un sérieux vin de garde à ne pas rater.

Renato Ratti, Marcenasco 2017, Barolo

Italie 14 % | 1,6 g/L | 68,50 $

Non goûté depuis quelques années, ce barolo est une agréable surprise avec un 2017 moins boisé que par le passé. Le caractère chaleureux du millésime transparaît dans son volume en bouche, mais le registre aromatique tourne davantage autour du fruit frais que confit, avec, en trame de fond, de délicates notes torréfiées qui se fondent à l’ensemble. Longueur et équilibre remarquables, dans le contexte du millésime. À boire entre 2023 et 2027.

Cru Barréjats 2004, Sauternes

France 13,5 % | 145 g/L | 51,75 $

Code SAQ : 12958881 (500 ml)

Mireille Daret élabore ses vins sans chaptalisation ni autre forme d’enrichissement dans cette propriété du Haut-Barsac, située non loin de Château Climens. Son 2004 est donc un vin naturellement liquoreux, dont la structure fait contrepoids à la richesse en sucre et accentue la fraîcheur ressentie en bouche, tandis que les arômes de fruits secs et de safran culminent en une longue finale. Vu sa qualité et son âge, le prix de ce Sauternes paraît presque dérisoire.

Grgich Hills Estate, Zinfandel 2016, Napa

États-Unis 14,2 % | 1,5 g/L | 57,25 $

Le zinfandel est un cépage qui peut donner des vins monstrueusement riches en texture et en alcool, ce qui les rend difficiles à boire. C’est tout le contraire ici. Dans les mains de ce domaine historique situé à Rutherford, au cœur de Napa, on trouve un vin au nez affriolant de fruits noirs, de cassis, de réglisse et d’épices douces. La bouche montre un fruité nourri, ample et généreux, le tout demeure concis et structuré par des tanins d’une élégance certaine. Long et savoureux, il se laisse boire dès maintenant tout en possédant les qualités pour bien évoluer dans le temps.

Paul Jaboulet, Domaine de Thalabert 2019, Crozes-Hermitage

France 15 % | 3,1 g/L | 48,00 $

Propriété de Paul Jaboulet Aîné depuis 1834, le vignoble du Domaine de Thalabert est situé sur les plus anciens sites de l’appellation Crozes-Hermitage, immédiatement sous l’Hermitage. D’âge vénérable, les vignes permettent de produire des vins fabuleux. Récemment, les millésimes 1989, 1990 et 2003 ont marqué les esprits. Le 2019 s’inscrit dans cette lignée. Une robe glycérinée et violacée, presque noire avec des reflets lumineux. Un nez discret aux parfums raffinés se livrant à petite dose : encre, charbon, résine, confiture de cassis, violette. Une matière dense, presque huileuse, finement structurée avec un fruité frais et velouté qui vient envelopper avec maestro la puissance alcoolique du vin. Un tour de force.

Oiseau Rebelle, Clangrengris 2017

France 14,7 % | 1 g/L | 54,00 $

Un ovni qui plaira aux amateurs de vins orange. Installé à Banyuls, dans le Roussillon, Guido Hube était caviste à Berlin et formateur en sommellerie. Il propose ici un vin de très longue macération pelliculaire (plusieurs mois) fait à partir de grenache gris et blanc. Il en résulte un vin qui par ses parfums oxydatifs et son côté très sec rappelle les vins de « flor » élaborés à Xérès. Nez complexe et saisissant par son intensité. Si vous êtes sensible au volatile, passez votre tour. C’est long avec des amers de grande qualité. Un vin orange et nature singulier qui ne passe pas inaperçu.

R. Lopez de Heredia, Viña Tondonia Reserva 2009, Rioja

Espagne 13 % | 2 g/L | 62,75 $

Cette maison centenaire, aujourd’hui sous la gouverne de la brillante María José López de Heredia, se distingue des autres domaines de la Rioja par ses élevages exceptionnellement longs. Avec ses notes de bois de santal, de sous-bois et de boîte à cigare, le nez du Tondonia 2009 annonce un vin solide, presque austère. On s’étonne presque de trouver en bouche une telle suavité et un fruit mûr, mais encore bien rassasiant. Une superbe bouteille à partager entre amis ou en famille pendant les Fêtes.

70 $ et plus

Gombaude-Guillot 2014, Pomerol

France 13 % | 1,5 g/L | 89,00 $

Situé sur le plateau de Pomerol, le vignoble de Claire Laval et de son fils Olivier Techer est certifié biologique et cultivé en biodynamique. Au nez, on devine tout de suite qu’on a affaire à un vin parfaitement ouvert et prêt à être apprécié. La bouche est soyeuse, dépourvue d’angles tanniques, mais serrée et tonique en fin de bouche. Pour le plaisir nostalgique de goûter un pomerol de facture traditionnelle.

Tenuta Sette Ponti, Orma 2017, Toscana

Italie 15 % | 2,6 g/L | 88,50 $

Un producteur réputé de Toscane qui propose ici un rouge de style bordelais par son assemblage de merlot, cabernet-sauvignon et cabernet franc. Issu d’un millésime chaud, le vin se montre riche et puissant sans pour autant perdre en nuance. Des saveurs bien définies de confiture de cassis, de charbon, d’encre et de fumée. Le fruité généreux est enrobé par des tanins crémeux. Longue finale capiteuse. Un vin musclé qui sera à son mieux à table avec une pièce de viande grillée.

Domaine Roy, Incline 2019, Yamhill-Carlton

États-Unis 14,5 % | 1 g/L | 91,75 $

Ce 2019 est probablement la plus belle réussite de la courte histoire de ce domaine appartenant au Québécois Marc-André Roy et à son associé, Jared Etzel. Ses reflets pourpres pourraient faire croire à un pinot exubérant, mais le vin affiche en bouche une sobriété des plus élégantes. Une attaque vive, tonique et gouleyante rappelle la nature fraîche du millésime. Un jour plus tard, il n’avait rien perdu de sa superbe ; les arômes avaient plutôt gagné en profondeur, tirés en longueur par des tanins soyeux. À boire sans se presser d’ici 2028.

E. Guigal, Château de Nalys 2017, Châteauneuf-du-Pape

France 15 % | n.d. g/L | 127,50 $

Tout le monde au Québec connaît les vins du domaine Guigal situé à Ampuis, au nord des Côtes du Rhône. Le célèbre domaine familial a récemment ajouté une corde à son arc en faisant l’acquisition du Château de Nalys, à Châteauneuf-du-Pape. Le grand vin du domaine est composé essentiellement de grenache et de syrah provenant majoritairement de La Crau, le fameux terroir de galets roulés, ainsi que des secteurs Nalys et Bois Sénéchal. Nez puissant et déjà complexe évoquant le kirsch, le clou de girofle, la prune et les herbes provençales. Matière riche, puissante et épanouie. Longue finale enveloppante. Un grand vin qui pourra vieillir de belle façon.

Vincent Pinard, Grand Chemarin 2019, Sancerre

France 14 % | n.d. g/L | 72,75 $

Quand le sauvignon se retire pour laisser le terroir s’exprimer. Depuis qu’ils ont pris la relève de leurs parents au domaine familial de Bué, à 3 km de Sancerre, les vins des frères Florent et Clément Pinard figurent parmi les meilleurs de l’appellation. Grand Chemarin est une parcelle de vignes située sur un plateau calcaire avec une forte densité de plantation. Le 2019 présente un fruité mûr (papaye, melon, zeste d’agrumes) qui se traduit par une matière grasse et compressée, le tout s’articulant autour d’une acidité fine et précise. Longue finale qui gagne en dimension au contact prolongé de l’oxygène, confirmant le potentiel de garde du vin. Il en reste très peu dans le réseau SAQ.