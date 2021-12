Coupe Vanier: duel au sommet

Pour la première fois en 12 ans, ni le Rouge et Or de l’Université Laval ni les Carabins de l’Université de Montréal ne disputeront le match de la Coupe Vanier. Mais les deux formations en lice demain au Stade Telus de Québec sont parmi les meilleures équipes au Canada cette saison, notamment en offensive.

Les Huskies de la Saskatchewan ont atteint la grande finale en orchestrant une remontée d’anthologie aux dépens des Carabins, il y a une semaine au CEPSUM de Montréal, pour l’emporter 14 à 10.

Mais les succès des Huskies remontent à plus loin : l’équipe dirigée par l’ancien des Alouettes Scott Flory n’a plus perdu depuis le premier match de la saison, un revers face aux tenants du titre canadien, les Dinos de Calgary.

Quant aux Mustangs de Western, ils ont écrasé les X-Men de St. Francis Xavier à la Coupe Mitchell, les dominant par 55 points.

Leur seule défaite de la saison a été encaissée aux mains de l’Université de Guelph, lors de la deuxième rencontre de la campagne.

Flory était toujours aussi heureux de la course de 13 verges effectuée jusque dans la zone des buts par son porteur de ballon Adam Machart, quelques jours après ce jeu fatal aux Carabins, réussi avec seulement cinq secondes à écouler au cadran.

Pas leur meilleur match

Mais malgré la résilience démontrée par ses Huskies à la Coupe Uteck, l’ancien joueur de ligne ne tenait rien pour acquis cette semaine.

« Oui, c’est un jeu qui inspire le respect, mais ça ne garantit rien, a déclaré Flory en point de presse. Il faut que nos meilleurs joueurs réussissent leurs meilleurs jeux au bon moment, ce qu’ils ont fait face aux Carabins. »

« Toutefois, nous n’avons pas joué notre meilleur match samedi dernier. Espérons que ce soit le cas en finale », a-t-il ajouté.

Vétéran entraîneur des Mustangs, Greg Marshall revient diriger son équipe à Québec pour la deuxième fois en trois saisons. En 2018, Western avait été battue 34 à 20 par le Rouge et Or.

« Les Huskies sont comme nous : c’est une équipe bâtie pour l’hiver, a-t-il analysé cette semaine. Et ils ont connu l’adversité la semaine dernière. »

Des forces semblables

Les Huskies et les Mustangs sont deux équipes qui se ressemblent : elles misent notamment sur des lignes offensives imposantes.

« La force des Huskies, c’est vraiment leur taille, relève l’ancien joueur du Rouge et Or devenu analyste à TVA Sports, Arnaud Gascon-Nadon. Ce sont comme des bouncers à la porte d’un bar. Tu ne veux pas te frotter à eux ! »

« Les Mustangs sont bons dans toutes les facettes du jeu. Et à l’instar des Huskies, ils misent sur une grosse ligne à l’attaque qui, à la Coupe Mitchell, a anéanti tous ceux qui se présentaient devant elle », ajoute-t-il.

Deux quarts efficaces

Photo Martin Alarie

Les deux quarts-arrière – le vétéran Mason Nyhus chez les Huskies, la recrue Evan Hillock chez les Mustangs – aiment mélanger course et passe.

Et avec le froid des derniers jours à Québec, le terrain du Stade Telus est dur comme de la roche. Le jeu au sol sera sûrement préconisé.

Mais Nyhus s’est particulièrement illustré par la passe cette année : il a cumulé en moyenne 265 verges par rencontre et réussi 21 touchés.

« Les Huskies ont une très bonne défensive. Ils pratiquent tous les jours contre une équipe qui excelle par la course, a pointé l’entraîneur Marshall. Leur ligne offensive est très athlétique, mais la nôtre est l’une des meilleures que j’ai dirigée. »

Nyhus fera d’ailleurs face à la pression du joueur de ligne défensive Deonte White, qui a réussi 7,5 sacs du quart cette saison, un sommet canadien.

5500 billets vendus

Quelque 5500 billets avaient été vendus cet après-midi pour la finale canadienne qui sera jouée sous une température de -9 degrés. Loin des 8300 qui avaient trouvé preneurs il y a deux ans, ou des 12 400 spectateurs qui avaient assisté à la victoire du Rouge et Or contre Western, en 2018.

En fait, il s’agirait de la plus basse foule de l’histoire de l’événement depuis l’édition inaugurale à Toronto, en 1965 (3488).

Il y a quelques jours, Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives du PEPS, avait dit s’attendre à des chiffres à la baisse, une tendance que l’on voit de plus en plus dans le monde sportif. « Même chez le Canadien », avait-elle précisé.

Présenté à Québec pour une troisième année de suite, on pourrait devoir attendre quelques années avant que le match de la Coupe Vanier ne soit à nouveau disputé dans les installations de l’Université Laval, a ajouté Mme Dionne, jeudi, lors de la conférence de presse tenue en marge de la finale.

« Je pense qu’on a fait notre part, a-t-elle déclaré. On n’est pas en train de regarder pour l’année prochaine, on se concentre sur cette année. Une telle organisation met beaucoup de pression sur notre personnel, surtout dans le contexte pandémique. »

Cinq universités auraient déjà la main pour organiser la finale de l’an prochain.

MUSTANGS

Université de Western Ontario

Évoluent à : London, Ontario

Entraîneur-chef : Greg Marshall (depuis 14 ans)

Titres de la Coupe Vanier : 7 (1971, 1974, 1976, 1977, 1989, 1994 et 2017)

Fiche en saison régulière : 5-1

HUSKIES

Université de la Saskatchewan

Évoluent à : Saskatoon

Entraîneur-chef : Scott Flory (depuis 4 ans)

Titres de la Coupe Vanier : 3 (1990, 1996, 1998)

Fiche en saison régulière : 5-1

Édouard Wanadi en territoire connu

Le Québécois jouera devant une trentaine de membres de sa famille demain

Photo courtoisie

Édouard Wanadi a grandi à Saint-Jérôme, mais il se retrouve en terrain connu à Québec cette semaine, où les Mustangs de Western disputeront demain le match de la Coupe Vanier.

Sa mère Amélie, sa sœur Nadia et son frère David sont tous diplômés de l’Université Laval.

Au Collège Bourget, où le porteur de ballon a fait ses premiers pas dans le football, tant le directeur sportif Maxime Bérubé que l’entraîneur Steve Landry sont deux anciens du Rouge et Or.

Et chez les Cougars de Champlain, où il a remporté le Bol d’or en 2019, le pilote Jean-François Joncas a remporté deux coupes Vanier avec Laval.

Le Rouge et Or aurait donc pu sembler une destination logique pour le demi-offensif, mais Wanadi, lui, rêvait à Western. Un programme renommé, titré sept fois à l’échelle canadienne, qui a compté parmi ses joueurs certaines de ses idoles dont il admirait les exploits sur internet.

Notamment le porteur de ballon montréalais Cédric Joseph, un ancien des Cougars comme lui, qui a établi des records d’équipe des Mustangs.

« Cédric Joseph, c’est le “goat” [le meilleur de tous les temps] ! J’écris encore les initiales CJ sur mes protège-poignets avant chaque match, a raconté Wanadi, cette semaine. J’ai vu ce qu’il a fait ici et ç’a vraiment pesé dans la balance. »

Aucun regret

À quelques heures de la fin de sa première saison universitaire, Wanadi ne regrette en rien sa décision de s’expatrier à quelque 10 heures de route de sa famille.

« J’ai le plus haut respect pour le programme du Rouge et Or, pour leurs entraîneurs, a-t-il souligné. Les installations ici sont incroyables, je connais la place. Mais maintenant, je joue avec des gars que je regardais depuis longtemps. »

« Je cherchais aussi un programme où l’on courait beaucoup le ballon, et c’était le cas à Western », a-t-il ajouté.

Comme recrue, Wanadi a vu de l’action dans neuf matchs cette saison. Mais il s’est particulièrement éclaté à la Coupe Mitchell, contre les X-Men de St. Francis Xavier. Alors que les Mustangs étaient largement en avance, son entraîneur Greg Marshall l’a envoyé régulièrement sur le terrain.

Le porteur de ballon a terminé le match avec des gains de 238 verges par la course et trois touchés, dans l’écrasante victoire de 61 à 6 de Western.

Prêts depuis longtemps

Ils seront plus d’une trentaine de membres de sa famille à l’encourager dans les estrades du Stade Telus, demain. Tant des parents de Québec que ses proches de Montréal, qui feront le voyage pour l’occasion.

Et ils étaient prêts depuis longtemps : « Ils ont acheté leurs billets il y a cinq semaines, a expliqué Wanadi. Ils se sont dit que si mon équipe allait jouer en finale, ils seraient là ! »

Les Huskies veulent retrouver leurs lettres de noblesse

Les deux programmes qui s’affrontent en finale demain ont l’expérience de la Coupe Vanier. Dans son histoire, Western a remporté sept fois le titre canadien, alors que la Saskatchewan a été couronnée trois fois.

Mais les succès des Mustangs sont beaucoup plus récents que ceux des Huskies. Ils ont été sacrés champions il y a quatre ans, face au Rouge et Or, et ont perdu en finale la saison suivante.

La Saskatchewan, elle, a disputé sa dernière Coupe Vanier il y a 15 ans et gagné son dernier trophée en 1998.

Avec Flory

À l’époque, Scott Flory comptait parmi les leaders de l’équipe. Il s’agissait pour le joueur de ligne de sa deuxième et ultime conquête du trophée, après celle survenue deux ans plus tôt. Il allait se joindre aux Alouettes en 1999 et remporter trois fois la coupe Grey.

Après des années de sécheresse, les Huskies ont retrouvé une partie de leurs lettres de noblesse depuis l’arrivée de Flory à titre d’entraîneur-chef. Ils ont remporté deux fois la coupe Hardy, remise aux champions de l’Ouest.

Naturel

L’ancien des Alouettes a mené son équipe à la coupe Mitchell en 2018, puis a remporté la coupe Uteck cette année, ce qui lui donnait son premier billet pour la finale canadienne à titre d’entraîneur-chef.

« Le retour en Saskatchewan était naturel pour moi. Je suis né et j’ai grandi là-bas. C’est mon alma mater, alors après ma carrière, j’ai déménagé toute ma famille là-bas », avait expliqué Flory au Journal, la semaine dernière.

En conférence de presse jeudi, l’entraîneur-chef n’a pas caché son intention de ramener l’institution vers les plus hauts sommets.

« À l’époque, la coupe Vanier, c’était notre standard. On commençait chaque saison avec comme but de la gagner. Et c’est encore le cas demain. On veut faire partie de l’élite du football universitaire canadien. »