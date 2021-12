Dinde en crapaudine sur légumes rôtis

Est-ce possible de servir une dinde pour le temps des fêtes qui ne monopolisera votre fourneau un après-midi complet ? Voici une recette simple et très rapide à réaliser. Cette technique de boucherie appelée « crapaudine » est très populaire avec les poulets, mais fonctionne aussi très bien avec le dindon. Cette technique vous fera sauver plusieurs heures de cuisson et aidera à conserver une belle viande juteuse et savoureuse. Cette recette sera un incontournable du temps des fêtes !

