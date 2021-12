EOTTM fêtera ses 10 ans avec trois galas

Les boxeurs Arslanbek Makhmudov, Christian Mbilli, Erik Bazinyan, Yves Ulysse Jr., Simon Kean et Steven Butler devraient tous voir de l’action dans les premiers mois de l’année 2022.

Le promoteur Eye of the Tiger Management a effectivement annoncé, vendredi matin, la présentation d’une série de trois galas, les 22 janvier, 19 février et 26 mars, afin de souligner les 10 années d'existence de l’entreprise.

«Ces événements, qui auront lieu dans l'intimité et l'ambiance survoltée que garantit le Cabaret du Casino de Montréal, mettront en vedette les têtes d'affiches de l'organisation», a-t-on indiqué, en énumérant les boxeurs nommés ci-haut.

« L’idée derrière l’élaboration de cette série anniversaire était de prendre un moment pour célébrer avec nos partisans et nos partenaires ces dix dernières années qui nous ont fait vivre tant d’émotions, a précisé le président d’EOTTM, Camille Estephan, par voie de communiqué. Nous sommes certainement très fiers du bilan de l’organisation jusqu’à présent et surtout des accomplissements des boxeurs et de leurs équipes, mais sommes réellement reconnaissants pour le support que nous témoignent les amateurs de boxe depuis nos tout débuts et de nos partenaires qui contribuent directement à l’essor de la boxe au Québec.»

Makhmudov contre Wach en janvier

Makhmudov (13-0-0, 13 K.-O.) lancera le coup d'envoi aux célébrations, en clôturant le premier gala de la série, le 22 janvier. Il croisera alors le fer avec le Polonais Mariusz Wach (36-7-0, 19 K.-O.). EOTTM dévoilera par ailleurs dans les prochains jours les détails des cartes des combats pour les trois galas.

D’ici là, il y a lieu de mentionner que Mbilli se battra aussi le samedi 11 décembre, sur les ondes de TVA Sports. Il sera à Harrisburg, en Pennsylvanie, pour un gala mettant en vedette également les boxeurs québécois Alexandre Gaumont et Thomas Chabot.