Félix Lafrance délivre les Sags en prolongation

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont imposés face aux Olympiques de Gatineau par la marque de 3-2, vendredi soir, à Gatineau. Les Sags n’ont jamais baissé les bras et l’ont emporté en prolongation grâce à un but de Félix Lafrance à 4 contre 3.

Les deux formations semblaient tranquillement se diriger vers les vestiaires sur un pointage nul. Toutefois, avec quatre secondes à faire au premier vingt, William Rouleau s’est vu accorder un tir de pénalité.

L’attaquant de 20 ans a sorti de son chapeau une spectaculaire feinte à la Peter Forsberg pour ouvrir la marque.

Les hommes de Louis Robitaille sont revenus en deuxième avec une forte envie de s’inscrire au tableau. Ils l’ont d’abord fait en supériorité numérique, mais les officiels ont immédiatement refusé le but en raison d’une infraction d’obstruction sur le gardien.

Gatineau s’est cependant retroussé les manches et Evgenii Kashnikov a ramené tout le monde à la case départ en déjouant le gardien Sergei Litvinov.

Les Bleuets n’ont pas perdu de temps en troisième pour prendre l’avance 2-1. Matej Kaslik a pris ses responsabilités en marquant son 15e filet en 25 parties cette saison.

Les Olympiques sont toutefois revenus à la charge avec six minutes à faire. Les locaux ont profité d’une pénalité de Thomas Belgarde pour créer l’égalité 2-2 et envoyer tout le monde en prolongation.

Les minutes s’écoulaient en prolongation et les tirs de barrage devenaient de plus en plus probables. Une pénalité de Noah Warren avec deux minutes à faire est toutefois venue modifier l’avenir du match.

Ce qui devait arriver arriva. Le meilleur joueur des Sags cette saison, Félix Lafrance, a fait bouger les cordages à en supériorité numérique pour permette à son équipe de récolter les deux points en temps supplémentaire.

Match serré

Les deux équipes ne se sont pas laissé le moindre pouce dans ce duel. Aucune ne voulait voir ses adversaires prendre les devants pour de bon. Les deux gardiens ont également été solides entre leurs poteaux.

Sergei Litvinov a rebondi avec une prestation de 40 arrêts, tandis que son vis-à-vis Emerik Despatie a lui aussi bloqué 40 rondelles.

Les Sags profiteront d’une journée de congé samedi avant d’affronter l’Océanic de Rimouski, dimanche, au Centre Georges-Vézina.