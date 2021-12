Gravlax de saumon à la betterave

Cette recette de gravlax à tout pour bonifier votre table pendant cette période festive. Attirant par sa couleur vive et par ses parfums rappelant le terroir québécois, cette recette en réjouira plus d’un. Ce gravlax est idéal en bouchées décadentes pour se mettre en appétit mais aussi en entrée lors de vos repas du temps des fêtes. Il se congèle facilement et se combine très bien avec du saumon cru frais pour un duo de tartare !

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.