IGA des Sources triple vos dons!

Jusqu’au 15 décembre, faites un don à Centraide et IGA des Sources triple votre montant!

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches recueille des dons sur son territoire afin de bâtir un avenir de qualité pour tous les membres de sa communauté. C’est d’ailleurs une personne sur cinq qui est aidée grâce aux 215 organismes et projets soutenus par Centraide.

Parce qu’il n’y a pas de cause plus importante qu’une autre, Centraide redistribue chaque don de façon équitable afin de ne laisser personne derrière. Cette année, et spécialement pour la période des Fêtes, soutenons notre communauté et donnons trois fois plus grâce à IGA des Sources!

Donnons.

► centraide-quebec.com