«La faille 2» remplace «Hôtel» dans la grille de TVA en janvier

Les neuf épisodes de la deuxième saison de «La faille» vont être proposés dès janvier à TVA, en remplacement de la nouveauté «Hôtel», dont la livraison est affectée par la pénurie de main-d’œuvre.

La nouvelle est tombée vendredi. «La pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement au Québec dans plusieurs métiers n’épargne pas le secteur de l’industrie culturelle et télévisuelle. Les délais de livraison des épisodes de la série "Hôtel" étant affectés par le manque criant de personnel, TVA, Québecor Contenu et Sovimage sont dans l’obligation de reporter la diffusion de la série, afin d’offrir aux téléspectateurs tout le professionnalisme et l’attention que mérite une série aussi prometteuse», a-t-on souligné dans un communiqué.

«Hôtel» va mettre en vedette Marie-Evelyne Lessard, Nathalie Coupal, Emmanuel Schwartz, Olivier Gervais-Courchesne, Patrice Bélanger, Catherine Chabot, Myriam Fournier, Olivia Palacci, Gabrielle Fontaine, Jeff Boudreault, Ève Lemieux, Mireille Metellus et Christian de la Cortina.

Quant à «La faille 2», disponible sur Club illico – tout comme la première saison –, la série suit une nouvelle enquête pilotée par Céline Trudeau (Isabel Richer) et se déroulant au Château Frontenac, à Québec. Une histoire d’espionnage industriel prend forme pendant un congrès d’ingénieurs.

C’est le 4 janvier, à 21 h, que cette œuvre portée par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, va prendre l’antenne à 21 h, à TVA. Juste avant, à 20 h, la chaine va lancer sa nouveauté «Les bracelets rouges».

