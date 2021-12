La saison de motoneige est ouverte au Saguenay

La neige reçue dans les derniers jours permet de lancer la saison de motoneige en fin de semaine. Le club Caribou-Conscrits ouvre ses sentiers.

Déjà, cette fin de semaine, les motoneigistes pourront sillonner les Monts-Valin.

«Ça va être ouvert, près d'environ 200 km de sentiers en partant de St-Honoré jusqu'en haut de Monts-Valin aussi envers Sacré-Cœur. C'est certain que les gens vont pouvoir faire des boucles», a expliqué le président du club de motoneige Caribou-Conscrits.

Pour l'organisation, c'est un début de saison hâtif. «Ça nous prend environ 600 mm pour ne pas briser nos machines, deux pieds de neiges, faire geler les cours d'eau. En haut c'est hâtif, dès le début décembre, habituellement, on ne part pas et nous on a débuté le surfaçage avant le début décembre», a confirmé M. Tremblay.

Malgré la montée en popularité du sport, la prévente des cartes d'accès se termine dans six jours...

Or, seulement 50 % d’entre elles sont vendues. «Ça donne toujours un gros boom. Les gens attendent à la dernière minute. Faut appuyer sur l'accélérateur, parce que c'est certain que le budget va être amputé et ça affecte l'entretien des sentiers. Nous, l'adhésion, c'est 100 % de notre financement», a affirmé le président.

Dans les hôtels, on espère que les amateurs de motoneige seront au rendez-vous cette saison. «Le segment motoneigistes commence à réserver pour le temps des Fêtes. Déjà notre première réservation est mardi de cette semaine. C'est le fun, parce que ça commence quelques semaines plus tôt que l'an passé», a raconté le copropriétaire de l'hôtel le Montagnais, Jean-Benoît Gilbert. Le début hâtif de la saison promet certainement pour le reste de l'hiver.