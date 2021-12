La Ville interpellée sur le patrimoine à Sillery

Des citoyens opposés à un projet immobilier jugé disproportionné à Sillery s’adressent directement à la Commission d’urbanisme et demandent à l’administration Marchand de tenir ses promesses en faveur du patrimoine.

« C’est un bon test pour la nouvelle administration. On va voir si les bottines vont suivre les babines. On a entendu les promesses de la campagne. C’est maintenant qu’il faut le faire », plaide Louis-Philippe Coulombe.

La Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery, dont il est le porte-parole, rejette un projet immobilier de trois étages au coin de la côte de Sillery et du chemin Saint-Louis, sur le terrain d’une ancienne station-service désaffectée. Le lieu est la « porte d’entrée » du site patrimonial de Sillery.

17 logements

L’édifice de 17 logements n’est pas du tout compatible avec le bâti existant, notamment avec la maison historique Timmony, en contrebas, et nuit aux percées visuelles sur le site patrimonial, plaident M. Coulombe, Mary Shee et Pierre Vagneux. Ils déplorent qu’on veuille y bâtir « des condos à la Lebourgneuf, sans personnalité et qui ne paient pas de mine ».

Le conseil de quartier s’était aussi prononcé contre le projet.

Malgré tout, l’administration Labeaume a autorisé cet été le changement au programme particulier d’urbanisme du secteur afin de permettre la construction de l’immeuble.

L’ancien maire Régis Labeaume était d’avis qu’avec ses trois étages, « il n’y a rien d’envahissant là-dedans ». M. Coulombe critique sévèrement cette vision et espère une réponse différente de la nouvelle administration de Bruno Marchand.

« Le test, c’est est-ce qu’ils vont adopter pour l’ensemble du site la même approche que Labeaume et dire : “On s’en fiche des quelques maisons patrimoniales, on s’en fout de l’arrondissement historique, pourvu que les promoteurs aient accès à la vue sur le fleuve” ? »

Deux remparts

Il reste aux citoyens deux remparts avant l’autorisation finale : le ministère de la Culture et la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec doivent donner le feu vert avant que le promoteur obtienne son permis.

Or, les citoyens ont choisi de s’adresser directement à la Commission en lui demandant d’être entendus sur cette question. « La construction envisagée ne s’inscrit pas dans le cadre de la préservation du site patrimonial et fait ombrage à la valeur historique de celui-ci », écrivent-ils.

Ils déplorent que le processus d’étude des projets à la Commission soit « très opaque » et espèrent plus de transparence. « Ça se fait en catimini. On protège un droit collectif, mais la mécanique n’a rien de collectif », affirme Pierre Vagneux. Une lettre a aussi été adressée à la ministre Nathalie Roy. Ils ont aussi l’intention de s’adresser directement au maire et à la nouvelle conseillère, Maude Mercier Larouche.

La Coalition propose l’aménagement d’une halte d’accueil avec un lieu d’interprétation et des commodités comme une station vélo et des blocs sanitaires.