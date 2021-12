Taux de chômage au Québec: retour au niveau d’avant la pandémie

Le taux de chômage au Québec s'établit à 4,5 %, le même qu’en février 2020 avant la pandémie.

L'emploi au Québec a crû de 46 000 (+1,1 %) en novembre tandis que le taux de chômage a diminué de 1,1 point de pourcentage pour s'établir à 4,5 %, soit un taux identique à celui observé en février 2020 avant la pandémie.

Création de 45 500 emplois en novembre au Québec. Le taux de chômage à 4.5% est identique à celui observé en février 2020 avant la pandémie. Grâce aux Québécois, la performance économique du Québec demeure exceptionnelle.#polqc #financesqc #assnat — Eric Girard (@EricGirardMFQ) December 3, 2021

C’est ce qu’a indiqué vendredi Statistique Canada, soulignant une hausse de l’emploi de 154 000 (+0,8 %) en novembre ainsi qu’un taux de chômage qui a reculé pour s'établir à 6 %.

Ainsi dans la Belle Province, après avoir progressé en septembre et avoir peu varié en octobre, l'emploi au Québec a augmenté de 46 000 en novembre.

«Toute la hausse de l'emploi est survenue dans le travail à temps partiel, et elle s'est répartie ans la fabrication et dans un certain nombre de secteurs de services», a fait savoir l’agence fédérale.

Par ailleurs, la RMR de Montréal a enregistré en novembre sa première hausse notable de l'emploi (+56 000; +2,5 %) depuis juin 2021. De plus, le taux de chômage a diminué pour passer de 6,4 % en octobre à 4,8 % en novembre, ce qui est comparable au taux de 4,9 % observé en février 2020.

Au pays, à 6 %, le taux de chômage se situe à 0,3 point de pourcentage de ce qu'il était en février 2020.

«L'emploi a progressé dans le secteur des services et dans le secteur des biens en novembre. Le travail à temps plein (+80 000; +0,5 %) et le travail à temps partiel (+74 000; +2,1 %) ont augmenté, et la croissance de l'emploi s'est répartie dans six provinces», a-t-on précisé.

