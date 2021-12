Le spleen du retour à la normale

J’ai besoin de me faire rassurer sur ce qui m’arrive présentement et qui fait rager mon mari. Moi qui ai toujours aimé sortir, manger au restaurant, aller au spectacle et faire des voyages, je n’ai plus envie de rien. Autant j’avais eu du mal à accepter de me confiner en mars 2020, autant je n’ai pas envie maintenant de sortir de mon cocon.

Mon mari, mes enfants et leurs conjoints ne me reconnaissent plus. Moi qui étais toujours partante pour un repas en famille ou entre amis, une excursion à la montagne ou à la mer, une sortie culturelle ou sportive, on dirait que plus rien ne me tente. Vous allez peut-être penser que je suis encore obsédée par les dangers du virus, mais ce n’est pas le cas. C’est comme si je n’avais juste pas envie de me retrouver dans le monde. Comme si le nid qu’on a créé mon mari et moi pendant ces longs mois où on ne pouvait voir personne, avait fini par devenir une normalité qui m’allait mieux que ce que je vivais avant.

Quand nos amis m’appellent pour qu’on se voie, je ne sais plus quoi inventer pour refuser, avant même d’évaluer la pertinence de la sortie. Ça met mon mari en rogne, lui qui a tellement manqué d’activités sportives pendant ce long passage à vide. L’idée même d’inviter nos enfants à manger avec leurs conjoints, je la retourne dans ma tête plusieurs jours avant de procéder.

Mon mari déduit que je suis en dépression, alors que les examens que mon généraliste m’a fait passer pour mes 65 ans prouvent que je suis en super forme. Fascinée par ce qu’on appelait « le spleen » si bien décrit par Baudelaire, je me dis que ça doit être ça mon état actuel. Comment rassurer

mon mari ?

Bien dans sa solitude

Si on se fie à la description du spleen vécu par Baudelaire, « une profonde mélancolie née du mal de vivre », je pense que votre mari a raison de s’inquiéter, car ça pourrait s’apparenter à la dépression. Mais comme vous me semblez lucide sur votre situation, je relie votre cas à ce qui touche beaucoup de gens en ce retour à la vie normale : vous avez le goût de prolonger un état de calme que vous n’aviez jamais connu avant.

Et de cet état-là, les psychologues s’entendent pour dire « qu’il faut en sortir ! » C’est vrai qu’on ne peut pas le faire tout d’un coup. Mais il faut au moins le faire un pas à la fois. Comme quand on apprend un nouveau sport. Les contacts humains sont nécessaires à notre épanouissement et il faut faire l’effort de s’y remettre. Acceptez au moins de vous laisser contaminer par votre mari. Les bienfaits que vous pourriez en retirer sont incommensurables, mais ne pourront être mesurés, eux aussi, qu’avec le temps.