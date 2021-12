Legault vs Dubé: bon cop bad cop

Lorsque François Legault a évoqué un Noël à 25 personnes, je me suis dit que ça devait, en bon québécois, « virer de t’sour » dans les corridors de l’Assemblée nationale.

Faisant honneur à son flegme légendaire, Christian Dubé a tôt fait de remettre la magie de Noël dans sa boule à neige et a attribué le trop grand enthousiasme du premier ministre au fait qu’il était comme tout le monde.

Oui, François Legault est comme nous autres. Il a hâte de se « slaquer » le nœud de cravate et souhaite sans doute ardemment inviter sa sœur et son troisième cousin de la fesse gauche à festoyer dans sa « modeste » demeure.

Gestion des attentes

Un premier ministre près des gens et un ministre de la Santé qui nous rappelle à l’ordre ? Quelle stratégie de communication payante. Vraiment, j’incline bien bas mon chapeau de lutin.

C’est parfait comme façon de faire parce que l’on peut continuer à aimer monsieur Legault tout en trouvant que Christian Dubé et le Dr Arruda sont des gâcheux de partys. En plus, ça nous évite de revivre le psychodrame de l’an passé. Vous vous souvenez quand on nous a promis Noël et que, finalement, non ?

Cette sortie de type « bon cop bad cop », jumelée à la gestion des attentes, NOS attentes, est l’approche parfaite pour nous éviter l’accident de traîneau assurément redouté par tous les caquistes en ce bas monde : tout va être moins pire que ce qu’on va avoir anticipé. Donc on va être contents. Je fais la même affaire avec mes enfants.

Conte pour tous

Les enfants, cette année, on n’ira pas en voyage.

Ah non, pourquoi maman ? C’est poche (roulements d’yeux d’ados) !

On pourrait peut-être louer un petit chalet pas cher, pis pas beau.

Yé ! T’es la meilleure mère !

Vous voyez ? C’est bébé fafa. Le père Noël Legault a dit « peut-être ». Mais le Grinch de Noël, Christian Dubé, a, pour le moment, dit « non ». Pis quand, prochainement, on va avoir l’heure juste, on va être contents. Contents comme des enfants qui viennent de se faire passer un sapin. Mais un beau sapin.