Les Dynamiques ont 50 ans

Les Dynamiques, le programme sportif d’élite du Cégep de Sainte-Foy, célébrera, lors de la saison 2021-2022, le 50e anniversaire de sa glorieuse histoire. Depuis 1972, plus de 4000 joueurs ont porté fièrement les couleurs de Sainte-Foy, remportant plus de 20 titres canadiens, 50 championnats provinciaux et 200 championnats régionaux. Afin de souligner leurs 50 ans d’histoire, des activités auront lieu tout au long de cette année bien spéciale, qui culmineront par la tenue d’une soirée de célébrations regroupant actuels et anciens Dynamiques. Un temple de la renommée intronisera aussi des figures importantes des Dynamiques, qui ont su faire rayonner le programme depuis les 50 dernières années. Les Dynamiques sont à la recherche d’anciens et d’anciennes du programme, qui souhaitent renouer avec l’organisation et participer au gala de célébrations. Renseignements : dynamiques.cegep-ste-foy.qc.ca/accueil.

Laura Lémerveil en cadeau !

La traditionnelle campagne de Noël « Achetons local » de l’organisme Laura Lémerveil est en cours jusqu’au 5 décembre. Grâce à la générosité de plusieurs partenaires locaux, vous pouvez vous procurer des produits québécois sélectionnés. À chaque achat, une partie du montant de la vente sera remise à Laura Lémerveil. Les fonds amassés serviront à soutenir l’organisme dans le but de reconnaître et de promouvoir le droit à l’accomplissement des personnes vivant en situation de polyhandicap. Les achats sont effectués via une boutique en ligne : www.boutique.lauralemerveil.ca.

Joël, le rebelle

En grande forme à 85 ans, Joël Denis vient de lancer un livre (photo) et un CD. Lors d’une récente conférence de presse dans les studios de TéléMag, à Québec, il a parlé de ses nombreux spectacles qu’il a donnés à Québec, au fil des ans, et n’écarte pas la possibilité d’en présenter d’autres en 2022. Dans sa biographie Joël Denis, le rebelle, écrite par Michel R. Bureau et publiée aux Éditions Charlevoix, Joël Denis se dévoile comme jamais. Il parle de sa relation avec les femmes, de ses enfants, de ses débuts dans les cabarets et du fameux « bed in » de John Lennon. Dans son CD Ne t’en fais pas avec la vie, produit par la Société des Trois, disponible sur une quarantaine de plateformes, Joël chante la vie et fait part de ses émotions. Sur la photo du livre, Joël Denis avait 32 ans lorsque sa femme Michèle et lui avaient partagé le lit de Yoko Ono et John Lennon au Reine Elizabeth, à la fin mai 1969.

En souvenir

Le 3 décembre 1917. Le pont de Québec est ouvert au trafic ferroviaire (photo). Inauguré officiellement par le prince de Galles le 22 août 1919, l’ouvrage, de type porte-à-faux, a la plus longue portée libre au monde, avec 549 mètres entre ses piliers principaux et sa travée centrale longue de 576 mètres.

Anniversaires

Paul-Raphaël Charron (photo) animateur de l’émission « Que Québec se lève » au FM 93 de Québec...Marc Fortin, président Groupe Aspec...Alexandre Trudel, propriétaire de Québec Peinture...Amanda Seyfried, actrice et comédienne américaine, 36 ans...Katarina Witt, médaillée d'or en patinage artistique à Sarajevo en 1984 et à Calgary en 1988, 56 ans...Julianne Moore, actrice américaine, 61 ans...Daryl Hannah, actrice américaine, 61 ans...Éric Hoziel, comédien québécois et acteur, 62 ans...Ozzy Osbourne, chanteur de heavy metal britannique, 73 ans...Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse, 91 ans.

Disparus

Le 3 décembre 2020 : André Gagnon (photo), 84 ans, grand pianiste, compositeur et chef d’orchestre québécois... 2018 : Robert Lavoie, 69 ans, comédien et artiste touche-à-tout québécois... 2018 : Markus Beyer, 47 ans, boxeur allemand qui s’était fait connaître au Québec contre Éric Lucas en 2003... 2018 : Albert Frère, 92 ans, le Belge controversé avec qui la famille Desmarais a bâti sa fortune... 2017 : Adam Darius, 87 ans, danseur, artiste mime, écrivain et chorégraphe américain... 2016 : Newman Darby, 88 ans, inventeur américain (planche à voile)... 2015 : Scott Weiland, 48 ans, ancien chanteur des groupes de rock américains Stone Temple Pilots et Velvet Revolver... 2015 : Bill Bennett, 83 ans, ancien premier ministre de la Colombie-Britannique... 2013 : Ida Pollock, 105 ans, romancière britannique spécialisée dans les romans d'amour et peintre renommée... 2011 : Louky Bersianik, 81 ans, auteure québécoise et pionnière du mouvement féministe québécois... 2002 : Jean-Pierre Perreault, 55 ans, danseur et chorégraphe... 1998 : Pierre Hétu, 62 ans, chef d'orchestre, pianiste... 1919 : Pierre Auguste Renoir, 78 ans, peintre français.