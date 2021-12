Les fonctionnaires de l’éducation doivent aussi être responsables

La commission d’enquête sur l’hécatombe dans les CHSLD a mis en lumière les déboires du réseau de la santé et l’absence de responsabilité et d’imputabilité des fonctionnaires et gestionnaires du réseau.

Si on se fie à ce qu’on y entend, ce qui s’est passé dans nos centres d’hébergement est la faute de tout le monde et de personne en même temps. L’organisation du réseau de la santé, similaire à la maison des fous dans Les douze travaux d’Astérix, semble incapable de nommer une seule personne responsable qui pourrait répondre de ce qui s’est passé durant la première vague de COVID-19.

Des problèmes en éducation

Cette organisation, ou l’absence d’organisation, n’est pas propre au réseau de la santé. Notre système d’éducation n’y échappe pas.

La qualité de l’air dans les écoles inquiète la population? Effectuons des tests dont les standards ne sont pas approuvés par la Santé publique. Problème réglé!

Du plomb dans l’eau de nos écoles primaires vétustes? Plaçons des affichettes au-dessus des points d’eau problématiques, les tout-petits sauront la lire et n’y boiront plus. Problème réglé!

Le taux de qualification des jeunes québécois n’est pas à la hauteur? Créons de nouveaux diplômes et de nouvelles qualifications, comme préposé aux écuries, commis de club vidéo et piégeur d’animaux à fourrure. Problème réglé!

Nous apprenions il y a quelques jours, à la suite du dépôt du rapport de la vérificatrice générale du Québec que le CSSDM, le plus gros Centre de services scolaire du Québec, «ne recueille pas de données ni de fait d’analyse sur les délais d’accès aux services professionnels», «n’apporte pas d’éléments pertinents» pour expliquer les résultats obtenus en ce qui concerne la réussite des élèves et aurait même 14 écoles qui n’ont eu aucune absence pour toute l’année scolaire 2018-2019!

Comme enseignant, si j’avais le même genre de pratique, c’est-à-dire faire réussir ou échouer mes élèves sans être capable d’expliquer mes résultats, je ne tarderais pas à me faire sermonner par mon employeur!

Combien de fonctionnaires et gestionnaires du Ministère ou des CS ont été renvoyés, suspendus ou même réprimandés officiellement dans les dernières années? Je vous laisse deviner.

L’absence d’imputabilité en haut lieu

Il serait faux de croire que le CSSDM est une exception à la règle. Nous pourrions citer des exemples de telles aberrations pendant des heures, mais revenons au nœud du problème, l’absence totale d’imputabilité des fonctionnaires du Ministère et des CS.

Comble de l’ironie, à chaque négociation avec les syndicats enseignants, la partie patronale tente d’insérer dans les conventions collectives la notion d’imputabilité de l’enseignant dans la réussite des élèves. On met l’enseignant dans une classe surpeuplée, avec une multitude d’élèves à besoins particuliers, peu ou pas de personnel de soutien et ensuite les gestionnaires ont le culot de demander à ce même enseignant ce qu’il peut faire pour améliorer le taux de réussite de ses élèves! Et eux, que font-ils exactement?

On critique souvent la sécurité d’emploi «béton» dont bénéficient les enseignants mais on parle rarement de celle des fonctionnaires et des gestionnaires du réseau. Le personnel scolaire doit vivre au quotidien avec ces décisions aberrantes et doit constamment se justifier alors que personne n’est tenu responsable en haut lieu de l’état du réseau de l’éducation au Québec.

Il est grand temps de revoir le fonctionnement de notre réseau et de rendre responsables et imputables les personnes qui décident, au lieu de constamment blâmer ceux qui exécutent. Une grande réforme de la fonction publique doit s’opérer afin de redonner aux citoyens les services auxquels ils ont droit.

Simon Landry

Enseignant au secondaire

Montréal