Avez-vous déjà dégusté une mignardise chocolatée qui génère à la fois du bonheur, de la joie, de l’amour et de la paix en vous, en une seule bouchée ? Et si je vous disais que mes truffes sont aussi décadentes que faciles à faire, qu’elles sont santé et riches en fibres, allez-vous me croire ? Je l’espère bien... parce que c’est vrai. C’est fou tout ce qu’on peut faire avec de la purée de dattes et du cacao. (Si vous ne me croyez pas, je vous mets au défi de résister à la tentation de les préparer... et de ne pas toutes les engloutir.) Bon régal !

Quantité : environ 20 truffeskis | Cuisson : aucune

INGRÉDIENTS

Les truffeskis

150 g (1/2 tasse) de purée de dattes

35 g (1/3 tasse) de cacao

La mise en forme

Un peu d’huile pour enduire les mains

25 g (1/4 tasse) de cacao pour rouler les truffeskis

Les fantaisies

Noix de pacane moulues

Filaments de noix de coco non sucrée

Amandes moulues

Matcha

Confettis colorés à gâteau (pour amuser les enfants)

MODE DE PRÉPARATION

Dans un bol, bien mélanger la purée de dattes et le cacao. Attention ! Le cacao va virevolter. Brasser jusqu’à l’obtention d’une belle pâte homogène. Enduire ses mains d’un peu d’huile et façonner des boules avec la pâte. Les rouler dans le cacao. Pour vous amuser, roulez quelques boules dans d’autres fantaisies comme des noix de pacane moulues, du matcha, des amandes moulues, des filaments de noix de coco non sucrée ou des confettis à gâteau. Ces truffes se conservent au frigo.

Truc de la Madame: surprenez vos invités, offrez un truffeski en guise de trou normand... pour une explosion de fraîcheur et de saveur en bouche. Ha ! Ha ! Ha !