Loterie Heureux gagnants 2022

La Fondation du CHU de Québec vous invite à participer à sa loterie philanthropique en vous procurant vos billets dès maintenant! Présentée par Beneva, Immostar, Restos Plaisirs et Laurier Du Vallon, cette loterie compte 160 prix à gagner d’une valeur totalisant plus de 185 000 $, dont deux grands prix d’une valeur de 32 200$ et de 10 000 $!

Cette deuxième édition en mode numérique offre encore plus de prix, de variétés et fera davantage d’heureux gagnants cette année, notamment en raison du tout nouveau premier grand prix Luxe et confort au quotidien, offert par Immostar. D’une valeur de 32 200 $, il permettra à un chanceux de remporter la location pour un an d’un condo tout neuf au MU ou de gagner 15 000 $ en argent comptant, ainsi que 10 000 $ chez Tanguay.

Laurier Du Vallon, le fidèle partenaire voyages de la Loterie, offrira 33 voyages en avion ainsi que le grand prix Voyage de rêve représentant un crédit-voyage de 10 000 $. L’entreprise Restos Plaisirs pour sa part, gâtera les gagnants avec ses nombreux chèques-cadeaux, dont 20 d’une valeur de 500 $ chacun, permettant de profiter du service de repas prêt-à-manger «À table chez soi», et 40 d’une valeur de 250 $ chacun, valables dans tous les Restos Plaisirs. C’est sans oublier les 125 chèques-cadeaux généreusement offerts par plusieurs autres entreprises québécoises.

Les tirages (10) débuteront le 10 février prochain et culmineront le 21 juin 2022 par l’attribution des deux grands prix parmi 10 finalistes. Participez au concours Premiers acheteurs qui permettra à une personne ayant acheté son billet d’ici le 24 décembre 2021 inclusivement de gagner un crédit-voyage de 1 000 $!

Tous les profits sont destinés au Fonds de soutien au développement de la Fondation, visant à appuyer financièrement une grande variété de projets dont les équipes de soins, les médecins et les chercheurs ont besoin pour accomplir leur travail de tous les instants auprès des patients. Ce fonds contribue ainsi à l’acquisition d’équipements, permet d’humaniser les soins, de faire avancer la recherche et de soutenir la formation continue des professionnels de la santé. Ultimement, cet appui est bénéfique pour les patients provenant de la grande région de Québec et de tout l’Est-du-Québec.

► Achetez votre billet dès maintenant et découvrez tous les détails à https://fondationduchudequebec.org/loterie-heureux-gagnants/