Meurtre à Anjou: des témoins racontent l’horreur

Des témoins du meurtre d’un homme de 20 ans survenu jeudi soir dans l’arrondissement Anjou, à Montréal, sont toujours sous le choc.

Un homme rencontré par TVA Nouvelles vendredi dit avoir entendu cinq coups de feu avant de voir la victime dans un véhicule.

«Il y avait un jeune homme dans une voiture en train de saigner. [Il était] vraiment blessé», a raconté Carlos Marin.

Alors que la victime gisait au sol, des résidents du secteur ont tenté de lui venir en aide.

«Il saignait un petit peu de partout. Il y avait quand même des gens qui étaient choqués parce qu’ils essayaient d’arrêter le saignement. Moi, j’ai essayé d’intervenir le plus tôt possible. J’ai vérifié s’il avait un pouls», a indiqué un autre homme.

Constatant que la victime avait peu de chances de survivre, il a commencé des massages cardiaques.

«Les policiers sont venus et ils ont commencé avec nous le massage cardiaque», poursuit-il.

«C’était traumatisant. On a tous des enfants ici. On pensait à nos enfants. On a essayé de faire ce qu’on pouvait [pour le sauver]», a ajouté l’homme.

Vers 19 h 15 jeudi soir, des coups de feu ont éclaté en plein cœur d’un quartier résidentiel. À leur arrivée, les policiers ont rapidement localisé un jeune, qui avait été atteint par un projectile.

Des traces d’impact et des douilles ont été trouvées sur les lieux.

L’homme de 20 ans a été transporté dans un état critique au centre hospitalier, où il a finalement succombé à ses blessures, selon nos informations.

Un deuxième jeune, connu des policiers et âgé de 17 ans, a lui aussi été atteint par un projectile au haut du corps, mais il a cependant eu son congé de l’hôpital en fin de soirée.

