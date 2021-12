Pénurie dans le transport scolaire: pas de chauffeur? À pied les enfants!

Des centaines d’enfants de Lanaudière sont privés de transport scolaire depuis plusieurs semaines en raison de la pénurie de conducteurs. Forcés de parcourir de longues distances à pied, certains élèves s’absentent même de l’école.

Douze circuits d’autobus sont actuellement suspendus par le centre de services scolaire des Samares, faute de personnel.

Les deux fils de Valérie Roussy sont au nombre des élèves touchés par ce bris de service, qui dure dans son cas depuis maintenant trois semaines.

Puisque son conjoint quitte vers 4h30 le matin avec la voiture pour se rendre au travail à Montréal, la mère de famille, qui est aussi employée de la députée libérale Lise Thériault, doit accompagner ses enfants de 9 et 11 ans tous les jours au pavillon Saint-Louis de l’école primaire des Cascades de Rawdon. Ils font le trajet de 30 minutes à pied, matin et soir.

Un de ses fils, qui fait un peu d’arthrite, est incapable de faire le parcours plusieurs jours de suite. «Il a mal aux pieds, le lendemain, il ne peut plus le faire», se désole-t-elle.

Depuis trois semaines, ses enfants se sont donc absentés de la classe à quatre reprises.

«Je demande du travail à la maison, je n’ai pas le choix», insiste Mme Roussy, qui fait du télétravail. Mais elle s’estime chanceuse. Dans son coin, il n’est pas rare que des jeunes habitent à plus d’une demie-heure de marche de leur école. «Combien d’élèves ne sont pas scolarisés en ce moment?»

Frictions au travail

Résidents de Saint-Lin-Laurentides, Patrick Talbot et sa conjointe ont dû se relayer pour assurer le transport vers le collège de leurs deux adolescents pendant cinq semaines.

Ils passaient alors deux heures par jour dans la voiture entre la maison, le boulot et l’école. Leur résidence étant à plus de 30 km de l’établissement d’enseignement, faire le trajet à pied était impensable.

«Ça commençait à créer des frictions au travail», admet le père de famille. Par bonheur, leur circuit d’autobus a repris depuis peu. Mais Patrick Talbot craint qu’il ne soit à nouveau suspendu en raison de l’ampleur de la pénurie de chauffeurs.

Citoyens volontaires

Au centre de services scolaire des Samares, on admet que la difficulté pour les compagnies de transport de recruter du personnel a un impact direct sur les services. Et la situation n’est pas prête de s’améliorer, si on en croit le porte-parole Steve Lapierre.

«Il est impossible pour nous de prédire si la situation se résorbera bientôt, mais nous essayons de palier au problème du mieux possible en continuant d’envisager différentes solutions temporaires, comme le covoiturage ou le recours à des citoyens volontaires pour transporter plusieurs élèves dans les milieux les plus touchés», a-t-il fait valoir.

M. Lapierre n’était pas en mesure de préciser combien d’élèves exactement sont touchés par ce bris de service, combien de conducteurs il manque, ni combien d’enfants ont manqué des jours de classe en raison de cette situation.

Mais avec douze circuits d’autobus suspendus, on parle évidemment de centaines d’écoliers.

