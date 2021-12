Pourquoi j’enseigne sans PowerPoint?

L’automne qui se termine a été le plus éprouvant en 14 ans d’enseignement en première session du baccalauréat. La dernière année scolaire entièrement en classe de mes étudiants remonte à secondaire 5. Leur volonté d’apprendre est réelle, mais des comportements qui se généralisent en classe sèment le doute sur les responsabilités d’un étudiant universitaire.

Sur un groupe de 60, environ la moitié arrive avant le début de la séance. Les autres entrent jusqu’à un quart d’heure en retard. Les retardataires semblent indifférents à la déconcentration qu’ils provoquent et certains demandent sans gêne que les explications soient répétées. Je verrouillerai les portes cet hiver.

Participation des étudiants

La présence et la ponctualité au cours ne suffisent plus aujourd’hui, car le rôle d’étudiant exige sa participation par des interventions référant à l’actualité ou aux lectures. Dans mon cours, la réussite repose sur la capacité à justifier le concept approprié en référence au contexte. En fait, le développement du jugement administratif survient progressivement à travers des échanges, en comparant des idées, en contrastant des perspectives.

Aussi, un phénomène nouveau s’entend cet automne : un bruit de fond, certains parlent constamment. Impossible d’avoir un long moment de silence pour atteindre le

recueillement propice à la réflexion et aux explications. Quand un de leur collègue intervient, il est de plus en plus rare que d’autres étudiants l’écoutent. Angoissée de réussir, cette génération laisse à penser que le raisonnement importe moins que la seule réponse correcte. D’ailleurs, l’unique préoccupation de plusieurs consiste à obtenir une note supérieure à la moyenne.

Sans écran

Or, depuis 2018, j’enseigne sans PowerPoint parce que ce logiciel rend pédagogiquement stupide en conditionnant le prof à lire et les étudiants à copier ce qu’ils voient. À la place, j’écris au tableau un concept à la fois tout en expliquant chacun. Cela favorise la discussion entre nous et je sollicite davantage les interventions. Chaque séance n’étant pas entièrement chorégraphiée d’avance, les étudiants contribuent à leurs apprentissages, du temps aux analyses de cas entre eux occupe aussi nos trois heures hebdomadaires.

Cela me disqualifie de la catégorie innovation numérique du Prix de la ministre en enseignement supérieur, car j’enseigne sans spectacle sons et lumières. Après tout, le meilleur outil de travail du gestionnaire, c’est la parole dont il se sert pour exprimer son jugement administratif.

Mais plusieurs étudiants de la nouvelle cohorte peinent à se concentrer sans écran où ancrer leur regard, sans stimulation visuelle en continu ou connexion permanente sur les réseaux sociaux. La prise de note sur leur

ordinateur les accapare, en plus des pages internet qu’ils naviguent avec la conviction que leur concentration demeure optimale. Pourtant, une rangée d’étudiants qui ouvrent leur ordinateur me donne l’impression de parler à un mur, car ils ne lèvent plus les yeux de leur écran.

À l’inverse, un étudiant s’est levé pendant mes explications pour bavarder avec son ami assis dans une autre rangée. Il s’est étonné que je m’interrompe pour lui demander de se rassoir...

Heureusement, j’adore mon métier et continuerai longtemps encore à stimuler la réflexion des étudiants. Mais la vie sociale qu’ils mènent empiète parfois sur leur disponibilité à apprendre jusque dans la classe elle-même.

Sébastien Bouthillier, Chargé de cours, management, HEC Montréal