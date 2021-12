Quartier Petit Champlain et Place-Royale: les coups de cœur de Nathalie

Le décor féerique du Quartier Petit Champlain et de Place-Royale illumine votre magasinage des Fêtes, alors que les idées cadeaux déferlent chez les marchands. Dans le cadre de sa chronique diffusée à l’émission Pleins Feux sur Québec, Nathalie Clark partage quelques-uns de ses coups de cœur dont, les ensembles cadeaux gourmands et «caféinés» de La Maison Smith, ainsi que le sceau à glace pavot disponible à la Boutique des métiers d’art.

Elle a aussi craqué pour les bracelets de jade en provenance du Québec assortis à une bague et un pendentif proposés par Géomania/Le Jade, puis pour une boule à neige musicale offerte à la boutique Brin de Folie. Et pour rester au chaud cet hiver, les bottes d’hiver à crampons Maika pour femme en cuir et en laine naturelle vendues à la boutique Amimoc, de même que les belubas marines, soquets gris-blancs et la tuque rayée unique de Charlevoix Pure Laine, seront très appréciés.

► Trouvez plein d’idées au quartierpetitchamplain.com