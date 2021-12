Russie: près de 75 000 décès liés à la COVID-19 en octobre, le mois le plus meurtrier

MOSCOU | La Russie a enregistré 74 893 morts liées à la COVID-19 en octobre, le mois le plus meurtrier pour ce pays depuis le début de la pandémie, a annoncé vendredi l’agence des statistiques Rosstat.

• À lire aussi: Omicron signalé dans 38 pays mais aucun décès pour l'heure, selon l'OMS

• À lire aussi: COVID-19: l'Afrique du Sud dépasse les trois millions de cas officiels

Le bilan total de la pandémie en Russie s’établissait ainsi à plus de 520 000 morts fin octobre, selon Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus que le décompte gouvernemental.

D’après ce bilan, la Russie (145 millions d’habitants) est le troisième pays le plus meurtri au monde après les États-Unis et le Brésil.

Le décompte du gouvernement russe, qui repose sur une définition très restrictive des décès dus au coronavirus, rapporte pour sa part 278 857 morts depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres.

Au début de l’automne, la Russie a été frappée durement par une nouvelle vague de coronavirus due au variant Delta, une flambée facilitée par la méfiance de la population à l’égard des vaccins.

Le pays dispose de plusieurs vaccins de sa propre conception, dont Spoutnik V, mais seuls 39,9% des 144 millions de Russes sont complètement immunisés à ce jour, selon le site spécialité Gogov.

Après un confinement strict au printemps 2020, les autorités ont refusé de reconfiner, malgré de nouvelles vagues épidémiques, afin de limiter les pertes économiques.

En octobre, les pouvoirs publics se sont toutefois résignés à fermer pour onze jours à Moscou les services « non essentiels » et, à l’échelle nationale le président Vladimir Poutine avait ordonné une semaine chômée du 30 octobre au 7 novembre.

Si le pays ne bat plus actuellement de records quotidiens de contaminations et de décès, les chiffres restent élevés, avec 32 930 nouvelles infections et 1217 morts recensés vendredi.

À voir aussi