Société de Saint-Vincent de Paul: guignolée du 175e anniversaire

Symbole mondialement connu de la Société Saint-Vincent-de-Paul, les mitaines rouges sillonneront les routes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches au cours des prochaines semaines pour solliciter votre générosité à l’occasion de la Guignolée 2021.

Cette importante campagne annuelle de financement revêt cette année un caractère bien spécial, puisqu’elle souligne le 175e anniversaire de fondation de cette organisation, née à Québec le 12 novembre 1846.

L’objectif de la Guignolée 2021 a été fixé à 750 000 $, afin de supporter les deux régions desservies et continuer à offrir l’ensemble des services dont bénéficient quelque 30 000 personnes. «Que ce soient les paniers et les cadeaux de Noël qui seront bientôt distribués, l’aide aux personnes dans le besoin ou les immigrants, les activités contre le décrochage scolaire, les comptoirs et vestiaires, et les roulottes, nos services sont multiples et nécessitent la contribution de la population qui s’est toujours montrée très généreuse», précise la directrice générale de la Société, Chantal Godin

Les dons à la grande Guignolée peuvent être faits sur le site jedonneneligne.org, via Canadon (SVVPQ-canadon) ou en utilisant les enveloppes distribuées lors du porte-à-porte dans la région. Les mitaines rouges vous tendront aussi a main à la porte de votre épicerie.

De plus, puisque tous les services prodigués par la SSVPQ le sont par quelque 2 000 bénévoles qui ne sont jamais trop avec tout le travail à accomplir, pourquoi ne pas venir aider au tri des jouets et des denrées qui ont été récoltés lors de la parade des jouets? Inscrivez-vous au SSVPQ-Bénévoles