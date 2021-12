Une nation vit et meurt (un peu) par ses auteurs

Comme plusieurs, j’ai été attristé cette semaine en apprenant le décès de Marie-Claire Blais, cette écrivaine québécoise qui nous a fait connaître dans le monde entier.

Quand j’étais étudiant au cégep Montmorency à Laval, j’ai eu comme professeur de français Francine D’amour, qui allait devenir elle-même une de nos romancières. Elle nous avait donné à lire Une saison dans la vie d’Emmanuel, lecture qui s’accompagnait évidemment d’un travail à compléter. Ah mon dieu! Quelle tâche rébarbative m’étais-je dit. Un roman, pas à la mode de surcroît. Il datait déjà d’une vingtaine d’années à l’époque, aussi bien dire l’éternité. Comment notre professeure pouvait-elle être aussi dure envers ses élèves?

Avec le recul du temps, je mesure aujourd’hui à quel point Madame d’Amour m’a rendu service, à moi et mes camarades de classe. Elle était (relativement) exigeante mais c’est avec ce genre d’approche que les élèves apprennent et qu’ils se dépassent. C’est ce que je m’efforce d’appliquer aujourd’hui avec mes propres étudiants.

Pour revenir à Une saison dans la vie d’Emmanuel, j’ai fini par m’intéresser à cette famille nombreuse du Québec qui vivait dans la misère et au sein de laquelle régnait une ambiance très lourde. J’ai fait des rapprochements entre cette lecture et les histoires que ma mère me racontait (et me raconte toujours) sur son enfance dans le village de Yamaska. Mes grands-parents étaient des agriculteurs pauvres qui ont eu 10 enfants. Même si les choses étaient beaucoup moins dramatiques que dans le roman de Marie-Claire Blais, la vie n’était pas souvent joyeuse dans leur maison sans eau ni électricité. Les enfants couchaient trois par lit et il y avait des pots de chambre pour soulager les besoins naturels.

Tout cela s’accompagnait de l’omniprésence de l’église catholique. Ma grand-mère était très religieuse et allait régulièrement se confesser. Elle avait eu le malheur un beau jour d’avouer qu’elle refusait désormais le devoir conjugal, la famille était plus que complète! Le curé de la paroisse avait refusé de lui donner l’absolution, ce qui l’avait mis dans tous ses états. C’était la Grande noirceur, comme dans le roman de Marie-Claire Blais.

Après cette lecture, j’ai commencé lentement mais sûrement à mieux comprendre à quoi sert la fiction. Comme la philosophie et l’histoire, la littérature fait partie des humanités classiques. Ces trois matières ont parfois mauvaise presse à notre époque mais elles demeurent essentielles. Elles nous permettent d’élargir notre horizon, nous tirent de notre petite réalité individuelle. On réfléchit, on se transporte à d’autres époques, on entre en contact avec des personnages et des situations qui nous interpellent.

Les écrivains font vivre notre imaginaire collectif. Ils habitent notre âme et contribuent à forger notre personnalité comme peuple. De Gaulle a eu cette phrase un jour, « les hommes passent, la nation reste ». Je suis presque toujours d’accord avec le Général mais ici je nuancerais un peu. Quand une romancière de cette envergure nous quitte, c’est une partie de nous-mêmes qui s’en va. J’ai ressenti cette semaine non seulement une tristesse personnelle mais aussi pour le Québec tout entier. Comme si nous étions tous, chaque Québécois, en deuil de cette grande dame.

Même si elle n’est plus là, consolons-nous en sachant qu’elle vivra éternellement dans notre culture. Merci Marie-Claire Blais, vous avez mérité de la patrie!