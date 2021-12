ST-PIERRE, Marguerite (Margot)



Au centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 26 novembres 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Marguerite St-Pierre, épouse de feu monsieur Ronald A. Quimper, fille de feu Eusèbe St-Pierre et de feu Laurence Ouellet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Annie Quimper (Jean-David Moore) et Julie Quimper (Christian Guay); ses petits-fils: Philippe Étienne, Elliot, Nicolas et Vincent; ses frères et sœurs: Guy (feu Nicole Jacques), Jacinthe (Donald Larouche), Michel (Judith Blondeau), Francine (Jacques Papillon) et Colette (Christian Gaudy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Quimper: Rolande (feu Augustin Coulombe), feu Micheline (Clément Couturier), Lisette (Jean-Claude Côté) et Mario (Manon Harrisson); ses cousins et cousines de la famille Couturier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s qui lui étaient si précieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com