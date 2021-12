LEMELIN, Emmanuel



Le 26 novembre 2021, à l'âge de 71 ans et 11 mois, est décédé accidentellement M. Emmanuel Lemelin, époux de dame Huguette Gingras. Il demeurait à St-François-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemardi le 7 décembre 2021 jour des funérailles de 10h à 13h.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse Huguette ; ses filles Nathalie (feu François Thibodeau), Caroline, Valérie ; sa petite-fille Lauralie ;ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Thérèse (feu Claude Laliberté), Rose-Hélène (Michel Vaillancourt), feu Françoise (feu Jean-Guy Pouliot), feu Charles-Aimé (Denise Cloutier), feu Charles-Henri (Yolande Mathieu), Roch (Louise Beaudet), Joachim, Gertrude (feu Léandre Giguère), Bernadette, André, feu Gilles, Gisèle, Lucille (Simon Dallaire) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : feu Liliane, Lucille (Gérald Fiset), Nicole (Jean Dubé), Micheline (Marc Garant), Hélène (Denis Barras) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca