LABRECQUE LACHANCE, Cécile

À La Maison D'Hélène de Montmagny, le 21 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Cécile Lachance, épouse de feu monsieur Antonio Labrecque. Elle était la fille de feu Léo Lachance et de feu Simone Bernard. Elle demeurait à Saint- Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 12h30 à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Réjean Lachance) et Yvan (Ginette Picard); ses petits-enfants: Catherine (David Samson) et Philippe Labrecque Lachance ainsi que feu Pier-Ann et Gabriel Labrecque. Elle était la sœur de: feu Marie-Louis, Thérèse (Serge Delisle), feu Clément, Monique (Robert Boutin), feu Simon, Gaétane (feu Claude Laflamme), Lise (feu Paul-Émile Mercier), Francine (Alain Sylvain) et Benoît (Marie-Berthe Pelchat). De la famille Labrecque, elle était la belle-sœur de: feu Josephat (feu Yvonne Bolduc), feu Ernest, feu Joséphine, Thérèse (feu Alyre Morency), feu Laurier (feu Rollande Brochu), feu Roger, feu Léopold, feu Louis (Lisette Mercier, (Léopold Leblond) et feu Raymond (Louisette Isabelle). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de La Maison D'Hélène de Montmagny et celui de la Résidence Fleuribel d'Honfleur pour les excellents soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la