FISET, Marcelle



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 novembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Marcelle Fiset. Elle était la fille de feu Irène Beaurivage et de feu Alexandre Fiset. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier.La famille vous accueillera à la, de 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Paul (Lorraine Boivin) et Isabelle (Martin Caron); ses petits-enfants: Gabriel et Maude; ainsi que autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du C2000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et celle du service de maintien à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier et plus particulièrement madame Jennifer Lemay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.