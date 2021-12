BÉDARD, Carl



Dans le confort de sa maison entouré de ses proches, Carl nous a quittés paisiblement le 26 novembre 2021, à l'âge de 62 ans, conjoint de madame Francine Belzile, fils de monsieur Jean-Paul Bédard et de feu madame Lucille Boyte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son père Jean-Paul et sa conjointe Francine; ses filles: Jessika (Simon Laperrière-Fortier) et Sandy (David Richard); les filles de sa conjointe: Ève et Jade Déziel; ses petits-enfants: Océanne, Xavier, Aiden, Mayson, Léa et Logan, la mère de ses enfants Michelle Dubeau, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Un sincère remerciement aux différentes équipes médicales qui lui ont prodigué des soins et accompagné ses proches dans les 2 dernières années, plus précisément Dre Karine Michaud, Dr David Fortin, Dre Anne Paquette ainsi qu'à leur équipe médicale respective.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, 205 rue Horton Est, bureau 203, London, ON, N6B 1K7, tél: 1-800-265-5106, www.braintumour.ca/fr/facons-de-donner/faire-un-don/