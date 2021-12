7 endroits où louer des «pods» au Québec cet hiver

Si vous recherchez une dose de dépaysement et de nature, l’une de vos options est de réserver un séjour dans un intime «pod» en forêt.

Idéales pour les escapades en amoureux, ces mini-habitations en forme d’ogive font penser à des maisons de Hobbit ou de fée. Certaines offrent le confort d’un chalet, alors que d’autres sont plutôt dans la catégorie des prêt-à-camper.

Les endroits suivants proposent leurs pods même en hiver.

1. AU DIABLE VERT, SUTTON

Cantons-de-l'Est

À l’orée de la forêt, dans les hauteurs de Sutton, les neuf petits pods écologiques du Diable Vert sont particulièrement invitants. À l’intérieur : lit pour deux, poêle à bois, comptoir, table et chaises, mais rien pour cuisiner (il faut apporter son équipement). Toilette sèche à proximité ; bloc sanitaire (avec sauna) à l’entrée du domaine. Sur place : 14 km de sentiers de rando ou raquette, visite de l’élevage de vaches Highland et plus.

4 saisons

1 ou 2 personnes (il y a aussi 4 pods pour les familles)

À partir de 79 $ par nuit pour 1 personne ou 99 $ pour 2 personnes

Info: audiablevert.com

2. PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD, SAINT-PHILÉMON

Chaudière-Appalaches

Ce beau parc national, qui offre 71 km de sentiers de randonnée, cache cinq pods de type prêt-à-camper. Ils comprennent : l’équipement pour cuisiner, un grand bidon d’eau, un ou des lits «doubles», un futon-lit, un foyer électrique intérieur et un foyer au bois extérieur (été seulement). Un bloc sanitaire (chauffé) se trouve à proximité.

4 saisons

Jusqu’à 6 personnes (dans certains pods)

À partir de 109 $ par nuit

Info: massifdusud.com

3. NATUR’EAU SPA & HÉBERGEMENT, MANDEVILLE

Lanaudière

Une journée au spa suivie d’une nuit de glamping dans un pod? C’est possible chez Spa et Chalet Natur’eau, qui compte deux de ces petits hébergements au toit pointu. Ils sont tout équipés (coin salon, coin cuisine, salle de bain, chambre avec grand lit et futon), mais sans Wi-Fi pour permettre un vrai séjour de déconnexion.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 215 $ par nuit pour 2 personnes

Info: natureau.com

4. MONT EXPÉRIENCE HEREFORD, EAST HEREFORD

Cantons-de-l'Est

Deux des pods de Mont Expérience Hereford sont offerts même en hiver : le Goose Neck et le Hereford. Ils comprennent : chambre avec lit deux places, futon, cuisine de base, salle de bain complète et foyer électrique. De parfaits petits cocons pour se réchauffer après une journée de ski hors-piste ou de raquette sur la montagne.

4 saisons (mais fermé du 11 octobre au 15 décembre 2021)

Jusqu’à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants)

À partir de 139 $ par nuit

Info: hebergementmonthereford.com

5. ENTRE CIMES ET RACINES, BOLTON-EST

Cantons-de-l'Est

Nommé le Hobbit, ce gîte n’est pas un pod « classique », mais il a assurément de quoi piquer la curiosité avec son toit végétal et son look de Seigneur des anneaux! L’intérieur est en pierre, à aire ouverte, et comprend salle à manger, cuisinette et chambre avec lits deux places superposés.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 185 $ par nuit

Info: entrecimesetracines.com

6. PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN, SAINT-NARCISSE

Mauricie

Si vous réservez le pod de ce parc, vous vivrez une expérience de glamping rustique. Le mini-refuge est situé près de la rivière, à 1 km de marche ou de raquette du stationnement. Vous n’aurez ni électricité ni eau courante et, en hiver, le bloc sanitaire ne vous sera pas accessible (vous aurez accès à une toilette sèche). Par contre, ce sera bien douillet à l’intérieur, puisque vous trouverez un poêle à bois, de quoi cuisiner, un coin repas et deux grands lits.

4 saisons

Jusqu’à 4 adultes (ou 2 adultes et 3 enfants maximum)

À partir de 99 $ par nuit

Info: parcbatiscan.ca

7. CAMPING AVENTURE MÉGANTIC, FRONTENAC

Cantons-de-l'Est

En plus de ses sites pour tentes et VR, ce vaste terrain de camping dispose de 11 prêt-à-camper, dont quelques pods. Certains d’entre eux, les mégapods, sont offerts même en hiver. Ils comprennent 2 grands lits et un divan-lit, une cuisinette équipée, une toilette et un lavabo. Sur place : sentier de patin glacé en forêt, glissade sur tube et sentiers de raquette.