DALLAIRE, Lucien



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 16 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Lucien Dallaire, époux de feu dame Henriette Asselin, fils de feu Edgar Dallaire et de feu Clara Tremblay. Il demeurait à Donnacona.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Jacques) et Christiane; ses petits-enfants: Jean-Philippe et Marie-Claude (Linda) ainsi que leur mère Carole; Pascale (Cristian), Anik (Stéphane), Patrick (Marie-Paul) et feu Julie (Sébastien); ses arrière-petits-enfants: Pier-Luc (Daphné), Olivier (Cynthia), Gabrielle (Francis), Lorie (Gabriel), Émie, Alexandra, Maëly, Lydia, Violette et Tom; ses arrière-arrière-petits-enfants: Layanne, Livia, Jacob et Ève; ses sœurs: Gemma, Émilienne, Ghislaine et Réjeanne, son frère Normand ainsi que sa belle-sœur Normande; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et le personnel de soins du Centre d'hébergement de Donnacona.