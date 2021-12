LAPERRIÈRE, Yvette



À son domicile, le 13 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Yvette Laperrière, fille de feu madame Alma Leclerc et de feu monsieur Raymond Laperrière. Native de Pont-Rouge, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Dominique Fortin ainsi que son épouse Audrey Thumin; sa petite-fille Lilya Fortin; ses sœurs: Jacqueline et Madeleine, William et Daniel ainsi que ses belles sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC.