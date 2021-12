COUILLARD, Raymond



Au Domaine Saint-Dominique, le 25 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Raymond Couillard, époux de feu madame Raymonde Giroux. Il était le fils de feu dame Anne-Marie Giasson et de feu Phidelem Couillard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 10 décembre 2021, de 18h à 21h.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil sa fille Marie (Mario Blanchet) et feu Suzanne; ses petits-enfants: François Gonthier (Josiane Barbeau), Catherine Gonthier (Éric Pelletier), Nicolas Leclerc (Julie Vinet-Lavoie), Alexandre Leclerc (Émilie Rouillard), Annick Gonthier (Audrey Dion) et Marie-Christine Leclerc; ses arrière-petits-enfants: Zakary, Florence, Hérick, Jakob, Benjamin, Rosalie, Lydia et Léonie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de soins de l'IUCPQ et du Domaine Saint-Dominique pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.