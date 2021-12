GAUVIN, Julien



Le 29 novembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Julien Gauvin, retraité de la Sureté du Québec, époux de madame Andrée Marquis. Il était le fils de feu Odilon Gauvin et de feu Émilie Pelletier. Il demeurait à Lévis.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse Andrée Marquis, son fils André (Andrée Rousseau), sa fille Lucy (Mahmoud Bendakir); ses petits-enfants : Aya Amalya, Mayssa et Samy Liam Bendakir; ses frères et sœurs: Paul-Émile (Ghislaine Gamache), feu Yvon, Guy (Mariette Jean), Raymond (Édith Ferland), Florent (Ginette Breton), Rita (François Dupont), Roland (Nicole Miville), Narcisse (Marcelle Gagnon), Colette (feu Jean-Claude Deschênes), Nicole (André Grenier), Ginette (feu Paul Bélanger), Diane, Lise (Richard Dumas); son filleul Éric et sa filleule Sandra ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Saint-Romuald pour les bons soins à domicile ainsi que le personnel des soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement le Dre Frédérique Bissonnette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.