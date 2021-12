SIMARD, Normand



C'est entouré de ses proches que le 2 décembre 2021 est décédé à la maison des soins palliatifs du Saguenay, à l'âge de 83 ans, M. Normand Simard, époux de Mme Ginette Pilote. Suite à un court mais douloureux combat, il nous a quittés courageusement. Il était le fils de feu Charles-Éloi Simard et de feu Marie-Ella Bouchard de Baie-St-Paul. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette Pilote, ses trois enfants: Mario (Guylaine Auger), Guylaine (Michel Beaulieu) et Nadia (Daniel Zimmerman), ses petits-enfants: Cole, Gabriel, Julianne, Nathaniel, Theo et Délia. Il laisse également dans le deuil ses sœurs, Solange (feu Marcel Tremblay) et Jacynthe (feu Joseph Vandal) ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, Céline Mailloux (feu Gaston Simard), Rock Pilote, (Lucienne Bouchard), Ghislaine Pilote (Dana Blyth), feu Jean-Guy Pilote, ses neveux, nièces, parents et amis. Les témoignages de sympathie pourront se faire, en présence des cendres, à la résidence funéraireLes heures d'accueil sont le samedi 11 décembre 2021 de 13 h à 16 h. Une cérémonie de mise en terre des cendres se fera dans Charlevoix avec parents et amis au cours de l'été 2022, tel que souhaité par le défunt. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs à domicile de Chicoutimi ainsi que l'inégalable personnel de la maison des soins palliatifs du Saguenay. D'ailleurs, toute marque de sympathie peut être manifestée par un don à cette dernière. https://mspsaguenay.ca/faire-un-don.