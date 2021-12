NADEAU, Noëlla



À la Résidence des Franciscains, le 24 novembre 2021, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée dame Noëlla Nadeau, épouse en premières noces de feu Léopold St-Gelais, en secondes noces de feu Candide Ouellet. Elle était la fille de feu Anna Bégin et de feu Alexandre Nadeau. Elle demeurait à Québec., de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil sa fille Claire St-Gelais, ses sœurs : Claudette (feu Clément Dussault), Lise (feu Louis Dussault), Jeannine (feu Jean Leclerc), Georgette (feu Luc Drouin) et son frère Jean-Guy. Elle laisse également dans le deuil les enfants de son second époux feu Candide Ouellet : Marcel, Mario et Claudette Ouellet ainsi que leur conjoint(e) et leurs enfants; le fils de son dernier compagnon de vie, feu Paul-Émile Bélanger, Richard Bélanger ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Franciscains pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.