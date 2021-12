Accélérer son développement technologique pour gagner en efficacité

Dès le début de la crise sanitaire, le Groupe Robert a enregistré une forte demande pour ses services de transport et de logistique notamment par le secteur alimentaire. L’entreprise de Boucherville a choisi d’accélérer son développement technologique afin de répondre encore plus efficacement aux besoins de ses nombreux clients.

Dans toutes les maisons ou presque, il y a des biens qui ont été livrés par les bons soins du Groupe Robert. L’entreprise fondée en 1946 a développé au fil des ans une vaste expertise en logistique du transport à l’échelle de l’Amérique du Nord. À lui seul, le marché alimentaire représente plus de 50 % du chiffre d’affaires de Groupe Robert.

« Durant la pandémie, alors que plusieurs de nos clients ont fermé temporairement leurs portes, on a enregistré une forte croissance de nos activités dans le secteur alimentaire, explique Isabelle Robert, directrice principale, Communications et marketing. On a pu rapidement répondre aux besoins urgents et immenses de nos clients dans ce marché. »

Groupe Robert a également contribué au transport des équipements de protection individuelle dans l’ensemble du réseau de la santé. « Il y avait autant un besoin d’entreposage que de transport », souligne Mme Robert, qui fait partie de la troisième génération au sein de l’entreprise fondée par son grand-père Rosario.

Gains d'efficacité

Groupe Robert a adopté le télétravail pour une bonne partie de ses employés des services administratifs — une pratique qui est là pour de bon en formule hybride.

« On a revu notre parc informatique pour s’assurer que les employés avaient l’équipement dont ils avaient besoin, souligne Mme Robert. On a aussi bonifié l’infrastructure de notre système téléphonique pour pouvoir répondre à un plus grand volume d’appels. »

L’entreprise a également décidé d’accélérer l’implantation de robots logiciels (ou RPA pour robotic process automation) qui permet d’automatiser différentes tâches administratives (naviguer dans les systèmes, extraire des données, etc.).

« Cela a permis aux employés de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, explique Mme Robert. On a aussi sensibilisé nos clients pour qu’ils transmettent leurs commandes de façon électronique plutôt que par courriel. On a donc adapté notre portail client en conséquence. Toutes ces actions nous ont permis de réaliser des gains d’efficacité.

Dans ce contexte où il fallait s’adapter vite à la nouvelle façon de travailler imposée par la pandémie, les technologies de Vidéotron Affaires ont aidé l’entreprise à faire face à la situation.

Miser sur l'évolution technologique

Groupe Robert a toujours été une entreprise à l’avant-garde de la technologie. Récemment, elle a annoncé un investissement de plus de 150 M$ pour la construction d’un nouveau centre de distribution automatisé à Varennes.

Isabelle Robert, directrice principale, Communications et marketing

« C’est un projet que nous étudions depuis quelques années, mais la pandémie nous a confirmé la nécessité d’aller de l’avant, affirme Isabelle Robert.

Le nouveau centre de distribution automatisé, qui devrait être inauguré au début de 2023, sera doté d’équipement à la fine pointe, permettant l’entreposage de 60 000 palettes de produits frais et surgelés, précise Mme Robert

En plus du projet Varennes, Groupe Robert planifie l’implantation de véhicules autoguidés (ou AGV), soit des robots entièrement automatisés qui déplacent et transportent de la marchandise dans les aires d’entreposage.

« On a décidé d’accélérer ce projet pour gagner en efficacité. Nous sommes à adapter les lieux et les systèmes en conséquence. Dans un premier temps, les AVG seront déployés à petite échelle pour nous permettre d’évaluer et adapter les technologies à d’autres entrepôts de notre réseau actuel », précise Mme Robert.

L’entreprise pourra compter sur la connectivité offerte par Vidéotron Affaires pour mettre en place ces nouvelles installations. « Cette technologie nous aidera plus particulièrement à répondre aux besoins de nos clients du secteur alimentaire qui ont de nouvelles promotions chaque semaine, ajoute-t-elle. Cela entraîne beaucoup de changements dans les stocks entreposés et livrés. De plus, les tâches sont effectuées surtout lors des quarts de soir et de nuit pour lesquels les postes sont plus difficiles à combler. »

Est-ce qu’un jour le Groupe Robert aura dans sa flotte de véhicules des camions autonomes ? « On n’en est pas encore là, mais on suit cette évolution avec attention », conclut Isabelle Robert.