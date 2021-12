Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

La source et le roseau

L’auteur Jean-François Beauchemin a un don : rendre poétiques et doux les plus simples moments du quotidien. Son dernier livre, La source et le roseau, se veut une suite de petits textes formant un récit majoritairement autobiographique. Sa jolie et singulière trame de fond ? La relation d’amitié profonde qu’il entretient avec son chien Camus. Un lien plus humain qu’il en a l’air et une manière sensible et unique de voir le monde. Voilà un livre faisant sourire – et pleurer un peu parfois –, qu’il faut lire doucement, au fil de la fin de semaine, préférablement blotti contre pitou.

– Sarah-Émilie Nault

Lutins

Envie d’une approche différente pour installer la magie de Noël dans vos chaumières ? Lutins est pour vous.

Cette fable horrifique danoise nous transporte sur une île isolée où une famille voit son temps des Fêtes tourner au cauchemar lorsqu’elle devient la proie d’une menace ancienne, débarquée sous la forme... d’elfes. Déclinée en six épisodes totalisant un peu plus de deux heures, on dévore ces Lutins bien malins aussi rapidement qu’une fournée de biscuits au pain d’épices (accompagnée, bien sûr, d’un Activités culturelles: quoi voir ce week-endgrand verre de lait de poule).

– Bruno Lapointe

Sir Paul se raconte

On peut présumer que plusieurs maniaques Beatles qui se sont tapé les six heures du documentaire Get Back n’hésiteront pas à claquer 135 $ pour le coffret de Paul McCartney, Paroles et souvenirs de 1956 à aujourd’hui, en vente depuis hier. Surtout que le menu fait saliver : deux volumes de 470 pages chacun, illustrés de photos inédites, dans lesquels Sir Paul, en mode autobiographique, jette un regard sur sa vie à travers 154 chansons de son répertoire. Chériiiiie, c’est Noël bientôt !

– Cédric Bélanger