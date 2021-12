Poursuivant sa grande saga, La traversée des temps, qui raconte l’histoire de l’humanité, Éric-Emmanuel Schmitt invite ses lecteurs à suivre son héros Noam au cœur de la Mésopotamie dans La Porte du ciel. Ce roman palpitant, érudit, complètement envoûtant, magnifiquement écrit, retrace l’épopée de la turbulente Babel 3000 ans avant Jésus-Christ. Noam, aux côtés de son amoureuse, s’initie à l’écriture, à l’astronomie et à l’architecture.

Éric-Emmanuel Schmitt fait un prodigieux retour dans le temps, décrivant une civilisation très riche, mais peu souvent explorée en littérature.

« J’ai fait un voyage immense ! commente-t-il avec enthousiasme en entrevue. J’ai sauté au troisième millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. C’était fabuleux parce que oui, j’étais loin, mais j’étais en découvertes, en étonnements, en surprises. »

« Je me suis étonné de ce qui ne nous étonne plus, c’est-à-dire la vie, l’écriture, la connaissance des astres. Tout ce qui nous paraît, à nous, absolument évident, je le découvrais avec l’étonnement de Noam. C’était un rafraîchissement poétique formidable ! »

Un sujet peu commun

La Mésopotamie n’est pas un sujet commun. « La Mésopotamie, qui est la plus ancienne civilisation humaine, est une découverte récente. C’est vraiment à partir des années 1950 que les archéologues se sont vraiment mis à chercher, à fouiller les sols d’Irak et à trouver ces milliers et ces milliers de tablettes d’argile qui nous permettent de reconstituer cette première civilisation. C’est la plus ancienne civilisation, mais sa connaissance est récente. »

Il note que les romanciers ne s’en sont pas encore emparés, alors qu’ils se sont emparés de l’Égypte depuis le 18e siècle. « J’étais ravi de faire quasiment le premier roman qui se passe en Mésopotamie parce que quand on parle, on parle de la fin de la Mésopotamie, de Babylone quand les Perses et les Grecs étaient déjà en train de l’envahir. »

Éric-Emmanuel Schmitt note qu’avant, on n’avait pas le matériel et les connaissances qui permettaient de parler de l’essor de cette civilisation correctement.

Lectures et rêverie

La période de recherche et d’écriture a été fascinante. « C’est à la fois d’énormes lectures et aussi beaucoup de rêverie. J’ai toujours pensé que la rêverie – c’est-à-dire l’imagination –, c’était un moyen d’explorer le monde. Je m’installais, dans le cadre de mes lectures savantes, puis je me mettais à rêver, généralement en faisant un grand feu dans la cheminée et en m’asseyant devant et en laissant comme ça mes idées se promener, hypnotisé par les flammes. »

Son processus créatif a fonctionné à merveille. « Mes idées, tout d’un coup, évoluaient vers des sensations mésopotamiennes. Il ne suffit pas d’avoir des connaissances : il faut avoir des sensations, des images, il faut sentir des puissances. Une fois qu’on a fait travailler sa raison, il faut faire travailler son imagination. »

Une espèce de transe ? « Oui ! C’est une chose que j’avais décrite dans le premier tome avec Tibor, le guérisseur, qui disait que pour connaître la nature, il fallait soit observer les eaux vives, soit observer les flammes du feu pour se laisser hypnotiser et passer dans un état de conscience différent afin d’apercevoir des liaisons inouïes, invisibles. Je crois beaucoup au pouvoir de la rêverie. »

Son frère éternel

Noam, héros de la saga, évolue. Il est devenu, pour l’écrivain, un être en chair et en os. « C’est incroyable, la place qu’il prend dans ma vie. C’est mon frère éternel. Il y a des éléments de lui dont je me sens tellement proche : la curiosité, la bienveillance, la sensualité aussi. C’est un amoureux. »

Éric-Emmanuel Schmitt assure qu’il a de nombreux points communs avec son personnage. « Noam a sa démarche propre, son obsession de Noura, son goût de la médecine puisqu’il est guérisseur et continue à avancer. Et puis toutes ses interrogations sur le désir et sur le sentiment. Je suis tout à fait décidé à le suivre pendant plusieurs millénaires ! »

Prochain arrêt : l’Égypte ancienne.

Éric-Emmanuel Schmitt est dramaturge, romancier, essayiste, cinéaste et acteur.

Son œuvre est traduite en 45 langues et jouée dans plus de 50 pays.

Il est l’un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde.

Il a été élu en janvier 2016, à l’unanimité par ses pairs, membre de l’Académie Goncourt.

EXTRAIT

« À qui déteste attendre, la nature porte secours. En longeant la rivière sous les ramures épineuses, je me dirigeai vers la vallée dont l’épaisse forêt enténébrait le jour. Chaque partie où je pénétrais me présentait une odeur différente, parfums de bruyère, arômes de résine, effluves de fleurs, relents de putrescence. Détalant à mon approche, les lièvres m’offraient un sillage de fourrures marron, et les envols d’oiseaux surpris témoignaient que les hommes foulaient par ces lieux. »