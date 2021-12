LACROIX, Mario



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 novembre 2021, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédé monsieur Mario Lacroix. Il était le fils de feu Léoplod Lacroix et de feu Jeannine Fournier. Il demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances auvendredi le 10 décembre 2021 de 14h à 16h tout en respectant les mesures sanitaires en place. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière d'Armagh. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan, Kathleen et William. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur: feu Denis, Guy (Ginette), Huguette et Paulin (Pierrette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.