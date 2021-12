ROUSSEAU, Ghislain



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 28 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Ghislain Rousseau, époux de feu madame Lucie Thibault, Demeurant à Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu dame Rose-Anna Brie et de feu monsieur Lucien Rousseau. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Mario (Johanne Fortin) et Marie-Josée (Claude Frégeau); ses petits-enfants : Marc-André Fortin (Yasmine Langevin) et Marie-Ève Rousseau; Jessica (Alexandre Poirier) et Étienne Frégeau; ses arrière-petits-enfants : Jérémy, Emily, Philip et Alexis Poirier. Il était le frère et le beau-frère de : feu Céline (Marcel Picard), Denis (Francine Lebel) et Nicole (Gilles Dubé); de la famille Thibault : Thérèse (feu Marcel Ouellet - Guy Côté), Jacqueline (feu Léopold Cloutier), feu Marcelle (feu Paul-André Raby), André (Réjeanne Blanchet), Monique (feu Claude Brie), feu Louis-Georges, feu Jean-Marie (Mariette Ouellet), Suzanne (Jacques Bernatchez) et Antoinette (Bruno Nicole). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny et à celui du 4e étage du Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), pour leurs attentions et les excellents soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir, pour les CLSC et Centres d'Hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), G0R 2J0, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.