Beauté enneigée au Fjærlandsfjorden

Alors que l’hiver s’installe un peu partout dans l’hémisphère nord, nos corps s’adaptent lentement aux températures froides. Bien que je puisse faire de la photo à mains nues à -25 °C au mois de février, un -5 °C vient à bout de mes doigts bien emmitouflés en novembre. Mon truc de prédilection, me coller des pochettes chauffantes sur le dessus des mains pour activer ma circulation sanguine. Le plus souvent lorsque je brave les intempéries, les récompenses visuelles me surprennent agréablement. En roulant en direction de la Norvège, une tempête de neige bloque plusieurs routes et impose un court arrêt. À l’aube, je prends le volant pour poursuivre mon chemin dans les montagnes qui entourent le fjord de Fjærlandsfjorden. Entre tunnels et routes panoramiques, le paysage est complètement recouvert d’un « glaçage » ! Une ambiance dramatique saupoudre la vallée de jeux de lumière. Le mercure et les vents s’allient pour une expérience des plus mordantes. La Norvège compte plus d’un millier de fjords. Ces grands bras de mer s’enfoncent dans les terres. Celui du Hardangerfjord s’avance à plus de 179 km. Bordés de montagnes escarpées, de cascades d’eau et d’une nature exceptionnelle, ces panoramas sublimes en valent le détour... Même dans des conditions plus arides !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-70mm F2.8L IS USM

Exposition : 1/125s à f/8

ISO : 250