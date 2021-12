DIXON, Pierrette Pérusse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 novembre 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Pierrette Pérusse épouse de feu monsieur Willie Dixon. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lane (Jean-Guy L'Hebreux), Kathleen (Richard Dumas), Dorothy (Raymond Dionne) et Joane (Jean Gilbert); ses petits-enfants : Marie-Claude L'Hebreux (François Trépanier) et Renée L'Hebreux, Karine Dumas (Jean-François Bolduc) et Nicolas Dumas, Maxime Dixon-Dionne (Olivier Morrow) et William Dixon-Dionne (Émilie Goulet) Andréann Gilbert et Olivier Gilbert (Marylee Béliveau) ; ses arrière-petits-enfants : Sarah et Émile Trépanier; Jérémie, Xavier et Vincent Dumas; Laurence et Alexis Dumas; Lily et Justine Grenier; Lewis Gilbert; ses sœurs Lilliane Pérusse ( feu Richard Tremaine), Ginette Pérusse ( Allen Howe) et ses frères Gaston Pérusse (Estelle Gauthier) et Guy Pérusse. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Gilles, Jacques, Jeannine et Yvette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dixon: Alfred, Henri, Albert, Alice, Emma, Marguerite, Jeannette, Bernadette et Rita. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1, https://fhdl.ca/faire-un-don/.le mardi 7 décembre de 19h à 22h et le mercredi 8 décembre de 9h à 10h30.