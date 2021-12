Cadeau des Fêtes : le Guide de l’auto, un incontournable!

À la recherche du cadeau idéal pour la période des Fêtes? On a la solution pour vous!

Le Guide de l’auto 2022, c’est le cadeau idéal pour tous les passionnés d’automobile ou pour toute personne qui songe à changer de véhicule.

Des voitures incontournables comme la Honda Civic et la Toyota Corolla jusqu’aux exclusives Ferrari Roma et Lamborghini Aventador, Le Guide de l’auto 2022 propose un compte-rendu de deux pages sur tous les véhicules neufs offerts au Canada.

Trois matchs comparatifs exclusifs

Fidèle à ses habitudes, l’équipe du Guide de l’auto réserve des dossiers inédits dans ce nouvel ouvrage. Cette année, pas moins de trois matchs comparatifs ont été orchestrés par nos experts.

Le premier, réalisé en plein mois de février, nous a permis de tester les capacités hivernales de six véhicules utilitaires sous-compacts. Cette catégorie est en pleine expansion depuis quelques années et nos essais sur circuit nous ont permis de réaliser qu’ils ne sont définitivement pas tous égaux quand la neige se met de la partie...

L’intérêt grandissant envers les véhicules électriques nous a mené à réaliser un autre match comparatif mettant en vedette quatre VUS 100% électriques. Nous avons ainsi évalué le comportement routier et les performances des Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y , Volkswagen ID.4 et Volvo XC40 Recharge. On vous le dit tout de suite, la course a été très serrée!

Enfin, nous nous sommes faits plaisir avec la réalisation d’un match opposant trois sportives de haut calibre : la Chevrolet Corvette, la Lexus RC F et la Porsche 911. Sur le circuit ICAR, nous avons fait appel au pilote professionnel Michel Sallenbach pour tester les limites de ces trois monstres d’adrénaline!

Gilles Villeneuve, 40 ans plus tard

L’année 2022 marquera le 40e anniversaire du tragique décès du pilote québécois Gilles Villeneuve. Afin de rendre hommage à cette légende du sport automobile, l’équipe du Guide de l’auto a mis la main sur des images et des informations inédites sur la vie de Villeneuve avant que sa carrière en Formule 1 ne prenne son envol.

Au cours de ce reportage, vous constaterez que Gilles était évidemment un amateur de vitesse, mais aussi de conduite hors route... et bien sûr de motoneige!

Une tendance forte vers l'électrification

La prochaine année amènera son lot de nouveaux véhicules électriques sur les routes du Québec. On peut penser au nouveau Mazda MX-30, au Hyundai IONIQ 5 ou au futur Nissan Ariya.

Afin d’illustrer cette transition majeure dans l’industrie, l’équipe éditoriale du Guide de l’auto a choisi de mettre en vedette le GMC Hummer EV sur sa page couverture.