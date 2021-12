Cahier motoneige: Des chaussures Keen performantes en hiver

Depuis de nombreuses années, la compagnie Keen fabrique des chaussures adaptées au monde du plein air, qui répondent aux attentes des amateurs. Voici deux modèles qui pourraient être très utiles cet hiver.

Les bottes Revel IV Polar (230 $), pour hommes et femmes, ont reçu le prix Flocons de neige de l’Institut de recherche Kite. On y évalue les chaussures en termes de capacité à prévenir les chutes et les glissades involontaires dans les conditions parfois glaciales dans lesquelles nous vivons en hiver. Facilement transportables et très chaudes, ces bottes peuvent vous accompagner en randonnée et être portées lors de vos arrêts, au lieu de circuler avec vos bottes de motoneige. Elles ont vraiment été testées dans des conditions de glace sèche et mouillée. Les spécialistes ont évalué les chaussures selon l’inclinaison maximale atteinte avant qu’un adulte ne subisse une glissade dangereuse. Seulement 33 % des bottes testées par l’Institut de recherche Kite de l’University Health Network de Toronto ont reçu cette distinction à ce jour.

À droite sur la photo, vous apercevez le modèle Toboggan Howser III (95 $) qui remplace les chaussures lorsque vous avez terminé votre randonnée et que vous avez à vous déplacer à l’intérieur du site où vous vous trouvez. La semelle extérieure en caoutchouc est à haute traction, isolant ainsi vos pieds du sol. La doublure intérieure en polar vous garde bien au chaud. Ces deux modèles de Keen sont disponibles dans la plupart des magasins de plein air.