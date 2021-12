Cahier motoneige: Des outils de survie essentiels

Lorsque l’on prend les sentiers en motoneige, il peut arriver que nous ayons à nous dépanner sur plusieurs plans, selon les circonstances. Afin d’avoir une description de ce qu’il est essentiel d’apporter, nous avons demandé au spécialiste Claude Desrochers, de chez Latulippe, de nous présenter sa vision de l’ensemble de survie idéal.

« La première chose à placer dans cet ensemble, c’est la pelle Tactic de FXR (69,95 $). Elle peut se rallonger. Mais la chose plus importante, c’est la sciotte qui se trouve dans le manche. Elle peut aider à dégager les aulnes et les branches de sapin qui restent pris dans la suspension. C’est beaucoup mieux qu’une hache. Aussi, si on tombe en panne, on peut se couper du bois pour faire un abri et couper du bois pour faire un feu. Une fois que tout est en place, si on veut démarrer un feu rapidement, surtout si on est trempé ou fatigué, il existe des bâton-nets d’allumage rapide. Il faut les placer sous les branches pour qu’ils alimentent le feu rapidement (2,95 $). Pour allumer le tout, je conseille aux gens d’avoir des allumettes Stormproff à l’épreuve de l’eau et du vent (7,95 $). »

COMPLÉMENTS ESSENTIELS

Plusieurs autres éléments intéressants viennent garnir la trousse de notre expert.

« Je conseille aux gens d’avoir avec eux des bâtonnets lumineux Coghlan’s (2,95 $), parce que si on est mal pris, que l’on veut faire des signaux de détresse, il suffit de casser le bâton. Il dégage alors une lumière jaune intense pendant 12 heures. On peut ainsi signaler notre présence, et de très loin. J’ajouterais aussi une lampe frontale comme celle que j’ai placée sur la photo, une Black Diamond Spot de 350 lumens (49,95 $). Sa puissance est remarquable, mais en plus d’éclairer très loin, elle offre une option stroboscope. Ainsi, si on est en difficulté durant la nuit, on pèse sur le bouton et cette option permet de signaler notre présence à un avion ou à un hélicoptère de recherches. »

Naturellement, qui dit ensemble de survie dit trousse de premiers soins.

« La petite trousse de premiers soins de la compagnie Relaxus (9,95 $) contient 28 éléments. On peut soigner de petites blessures comme des coupures, des engelures, des ampoules qui peuvent survenir si on marche longtemps, par exemple. Il est certain que l’on n’utilise pas des chaussures de sport pour faire de la motoneige. Cette trousse est à l’épreuve de l’eau et elle peut s’insérer facilement dans une poche de notre habit de motoneige. »

Alors, si on additionne les suggestions de notre spécialiste on arrive à un montant total de 143,70 $ (plus taxes), ce qui n’est pas une somme astro-nomique. Claude Desrochers est un homme expérimenté qui a dû participer très souvent à des opérations de recherche et de surveillance l’hiver, en pleine nuit. Il sait de quoi il parle, et nul doute que si vous suivez ses suggestions, vous serez en sécurité. »

JAMAIS SEUL

Personnellement, j’ajouterais que notre comportement peut aussi faire la différence lors d’une excursion de motoneige. Certaines petites mesures à prendre, en plus de la trousse de l’expert, peuvent changer les choses.

Dans un premier temps, il ne faut jamais partir seul et s’aventurer sur des terrains inconnus. Même si on circule souvent au même endroit, la nature peut nous tendre des pièges, d’où l’importance de partir à deux au minimum.

Avant de partir, il faut informer des gens de notre destination, quel sera notre circuit et combien de temps devrait durer notre randonnée. Aussi, il existe des programmes qui peuvent vous relier à votre ordinateur, soit via votre téléphone cellulaire, soit grâce à des systèmes comme le Spot de Globalstar. Vous pouvez enregistrer votre trajet, le partager avec plusieurs personnes qui pourront vous suivre. Dans le système Spot, il y a même une application qui envoie des messages réguliers pour signaler votre progression.

Il est aussi possible d’enregistrer plusieurs numéros de téléphone cellulaire auxquels vous pourrez envoyer un message d’aide si vous en avez besoin. Pour ceux qui sont capables, il y a aussi le téléphone satellitaire qui est un outil de premier plan. Il n’est pas nécessaire d’en acheter un, si vous n’en avez pas besoin de façon régulière. Certains marchands en font la location.