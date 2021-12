Cahier motoneige: Le quad en hiver, un monde différent

Rouler en quad en hiver représente une expérience bien différente des autres saisons. Outre les mises au point nécessaires pour utiliser votre véhicule au froid, il faut changer vos habitudes de conduite.

Pour avoir une bonne idée de ce qu’il faut faire pour profiter de son véhicule en hiver, j’ai réalisé une entrevue avec Pierre Tremblay, moniteur pour la Fédération québécoise des clubs quad, dans la région de Québec. « Au départ, je dirais qu’une bonne mise au point s’impose avant de se lancer dans les sentiers, d’expliquer M. Tremblay. Ne pas le faire peut entraîner des problèmes importants. En premier lieu, il faut faire un bon nettoyage du véhicule afin d’enlever tous les morceaux de terre, d’herbes ou de boue qui pourraient s’être accumulés sur le châssis, afin d’éviter l’emprise de la glace et la formation d’amas de glace. Ensuite, je vais faire une vérification générale des pneus et surtout m’assurer d’avoir la pression recommandée pour avoir une meilleure adhérence au sol, dans des conditions hivernales. »

Une fois ces éléments contrôlés, le spécialiste fait les vérifications d’usage. « Je vais vérifier l’huile des freins. Pour les freins à l’arrière, je vais vérifier l’ajustement. Je vais aussi vérifier l’huile du moteur pour savoir si elle est vraiment adaptée au froid. Un autre élément à vérifier, c’est le filtre à air que je nettoie. Je vérifie tous les liquides du véhicule, surtout le liquide de refroidissement du moteur, qui doit être lui aussi conçu pour l’hiver. »

Tout l’aspect électrique du véhicule exige lui aussi une bonne vérification, à commencer par la batterie.

« Lorsque c’est froid, il est plus difficile de démarrer son véhicule. Je vérifie que les pôles de batterie sont bien serrés. Il faut aussi vérifier l’état de la batterie. Comme petit truc, je dirais aux gens d’installer un chargeur intelligent sur leur véhicule. » Après chaque randonnée hivernale, il est préférable de nettoyer votre véhicule et aussi de mettre de l’antigel à essence dans le réservoir.

ADAPTER SA CONDUITE

Première règle à respecter lorsque vous circulez en hiver, la prudence est toujours de mise.

« Il faut être triplement prudent parce qu’il peut y avoir des plaques de glace au moment où on s’y attend le moins. Cela signifie donc qu’au niveau du freinage et du contrôle avec les guidons, le véhicule va avoir un comportement complètement différent, d’expliquer l’expert. Il faut particulièrement se méfier aux intersections de rues ou de chemins, parce que c’est là que les plaques vont souvent être très présentes. Aussi, je ne conseille pas aux gens de rouler dans les roulières que l’on retrouve souvent dans les sentiers. Il faut aussi être très prudent parce que si le véhicule tombe dans ces roulières sans que vous le vouliez, autant le conducteur que le passager vont ressentir un choc. Si je conseille de rouler en dehors de ces dernières, c’est parce qu’elles vont devenir de plus en plus profondes et que finalement, il ne sera plus possible de circuler dans le sentier. »

Un élément très important dont il faut tenir compte l’hiver, c’est la consommation d’essence du véhicule.

« Si les conditions changent brusquement comme une chute de neige humide, par exemple, le véhicule peut consommer de deux à trois fois plus d’essence pour la même distance, dans de meilleures conditions. Il faut toujours avoir de l’essence avec soi dans un réservoir que l’on peut installer sur le support arrière. »

ENGELURES ET HYPOTHERMIE

Il est certain qu’en roulant dans le froid, parfois à des températures très basses, des engelures et autres problèmes peuvent survenir.

« À ce sujet, je conseille aux amateurs le principe du multicouche à savoir qu’en journée, lorsque le soleil est à son meilleur, on peut rouler avec un manteau moins chaud et lorsqu’il se couche, on rajoute un manteau chaud pour terminer sa randonnée. Cette façon de faire évite d’accumuler de l’humidité dans nos vêtements. Le confort est toujours au rendez-vous. Également, il ne faut jamais partir seul en randonnée. »

Avant de terminer, nous lui avons demandé son truc pour gravir une pente abrupte.

« Si la montée est de 17 % et plus, je conseille de faire descendre le passager. Je vais lui demander de monter la pente et de vérifier que personne n’arrive en sens inverse. Il faut s’élancer avec assez d’élan pour se rendre en haut sans jamais avoir à changer de vitesse, toujours en position haute vitesse. Je serai debout sur les marche-pieds pour porter mon poids vers l’avant. Si à l’inverse, j’ai à descendre une pente abrupte, je vais utiliser la compression du véhicule et toujours freiner avec les deux freins, avant et arrière. Si jamais il y a de la glace de façon importante, je vais placer mes deux roues de droite dans la neige et descendre doucement. L’utilisation de pneus à crampons va aussi aider beaucoup. »

En tout temps, selon la loi, vous devez rouler avec les lumières allumées, de jour comme de nuit. Aussi, l’expert a suggéré en terminant d’avoir avec soi en tout temps un petit booster pack qui peut aider à démarrer votre véhicule en période de grands froids.