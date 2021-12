Cahier motoneige: Le raffinement avec Yamaha

Depuis plusieurs années, Yamaha a choisi de proposer des modèles qui assurent la performance et le confort, au lieu d’une grande quantité de modèles.

Une motoneige qui ne dément pas sa réputation, c’est la Sidewinder S-TXGT EPS. Reconnue comme l’Ultra-Touring de sa catégorie, elle arrive en 2022 avec un ajout de taille, la direction à assistance électrique. Nul doute qu’elle sera encore plus performante et agréable à conduire, notamment lors des longues journées en selle. Les lames de surcharge dans la suspension arrière permettent de rapidement adapter la S-TX pour les balades à deux.

Photo courtoisie

Deux éléments en font une motoneige parfaite pour les longues randonnées : le réservoir auxiliaire et les sacoches de série. Vraiment, elle sera encore plus confortable, puissante et sécurisante à conduire.

SIDEWINDER L-TX LE

Photo courtoisie

En 2022, Yamaha a décidé de changer le mandat de cette motoneige populaire. Ainsi, le fabricant a abandonné les amortisseurs ajustables électroniquement iQS, en faveur d’unités Fox QS3, avec enduit au Kashima à haut rendement.

Les nouveaux skis Stryke améliorent grandement la précision de conduite. Grâce aux cales remplaçables, ils sont facilement réglables selon les conditions et vos préférences de conduite.

Il ne faut pas oublier son moteur turbocompressé de 200 chevaux. Puissant, il ne manque pas de douceur de roulement. Il est raffiné ce qui amène les amateurs à dire qu’il est un vrai bijou.

SRVIPER L-TX GT

Photo courtoisie

On assiste cette saison à une véritable renaissance de la SRViper depuis sa cartographie moteur révisée en 2021, le moteur est vraiment plus nerveux et puissant, sur toute la ligne.

Les nouveaux ressorts à double taux sur les amortisseurs avant de la motoneige réduisent la hauteur de la position de conduite. Ces éléments améliorent de belle façon la tenue en sentier. Dans les virages, la stabilité est au rendez-vous.

Poursuivant la tradition, les suspensions sont éprouvées et confortables. Les amortisseurs Fox QS3 sont faciles à ajuster et très performants.

MOUNTAIN MAX LE 154 SL

Photo courtoisie

Après avoir repris les cordeaux l’an dernier pour offrir aux amateurs une motoneige de montagne avec la Mountain Max LE 154, Yamaha présente une nouvelle version allégée et épurée qu’elle a nommée la Mountain Max Le 154 SL, pour Super Lite ou super légère. Parmi les mises à niveau qu’a nécessitées cette transformation, mentionnons le démarreur unique à rappel, ainsi qu’un réservoir à essence, banc, sac de tunnel et échangeur thermique plus courts.

TRANSPORTER LITE 2UP

Cette transformation de la Transporter Lite en version 2UP s’est traduite par des changements en matière de suspension à l’avant et à l’arrière. Cette dernière, qui était à charnière, est maintenant remplacée par une suspension à rails droits rehaussés de lames de surcharge. À l’avant, des bras triangulaires plus longs augmentent l’écart entre les skis. L’ajout d’une barre stabilisatrice améliore la prévisibilité de la conduite.

DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

En 2011, Yamaha avait fait parler beaucoup en arrivant avec sa célèbre APEX, équipée de la technologie de la direction à assistance électrique. Il s’agissait d’une première dans le monde de la motoneige.

En 2022, le fabricant nippon revient à la charge avec ce système d’aide à la conduite. Il s’agit de la première application de cette technologie dans le châssis SRV, qui est au cœur de la gamme Yamaha--- depuis plusieurs années.

Dans les faits, la fonction du système demeure la même, à savoir de varier l’assistance à la direction en fonction de la vitesse du véhicule et du régime du moteur. La grande différence vient du fait qu’en 2022, de nouvelles technologies sont à la disposition des ingénieurs.

La mise à niveau du système signifie l’utilisation d’un capteur de couple magnétique, un moteur à courant continu sans balais, et d’autres changements permettent de réduire le poids de plus de trois livres (1,3 kg).

En matière de fonctionnement, le capteur de couple mesure l’effort de direction en fonction de la torsion de la colonne de direction qui provient de l’action sur le guidon et la résistance des skis. Le module de commande intégré envoie ensuite au servomoteur l’ordre d’assister la direction grâce à son engrenage à vis sans fin.

Au fur et à mesure que vous progressez sur le sentier, l’assistance, qui est importante à basse vitesse, diminue pour faire en sorte que vous conduisiez vous-même votre motoneige.

Nul doute que cette technologie vous aidera grandement à rouler sur de longues distances, sans avoir à vivre la fatigue qui nous rattrape souvent en fin de journée.