Cahier motoneige: Les suggestions de Claude Desrochers

Depuis plusieurs années, nous rencontrons le spécialiste de la motoneige du Magasin Latulippe, Claude Desrochers, afin qu’il nous fasse part de certaines nouveautés sur le marché.

Encore cette saison, il nous livre des suggestions qui sont très intéressantes, avec comme thème principal : comment se tenir au chaud.

Claude Desrochers nous présente le nouveau modèle Avenger de Choko, un vêtement une pièce, pour ceux qui font de longues randonnées en mode Touring ou en sentiers forestiers. On peut ventiler ce vêtement en utilisant les différentes fermetures Éclair étanches qui sont prévues à cette fin. L’aération va se faire entre la doublure et l’habit. (À partir de 559,95 $)

Cette veste chauffante sans manches Pèlerin a du polar à l’intérieur. Si on ne fait pas une activité, par temps froid, le polar nous tient au chaud, mais si on se retrouve à la pêche sur glace ou en randonnée par des températures plus froides, on peut activer notre veste qui offre trois intensités de chaleur. Le dos et le poitrail sont chauffants. Si on l’utilise à l’intensité minimale, elle offre une autonomie de huit heures avec la pile rechargeable. (179,95 $)

Le manteau Quantum Floataid de Choko, pour hommes et femmes, arrive sur le marché. Il est très chaud. On peut le comparer au modèle Adventurer, que plusieurs motoneigistes possèdent. La particularité de ce nouveau manteau, c’est le Floataid. Cela signifie que lorsque l’on revêt le manteau et le pantalon, si jamais on se retrouve dans l’eau, on va flotter. C’est une pellicule qui procure sa capacité de flotter à cet ensemble. Une fois sorti de l’eau, le vêtement se vide par les ouvertures qui se trouvent au bas du manteau et du pantalon. Un élément très important pour le sécher, il faut placer le vêtement en hauteur et jamais près d’un poêle ou autre élément de chauffage, sinon la pellicule va se dégrader rapidement. (Femmes, à partir de 439,95 $ et hommes 449,95 $).

La compagnie FXR vient tout juste de lancer sur le marché sa nouvelle botte Backshift, qui vous garde au chaud jusqu’à une température de -75 °C. L’intérieur est fait en polar. Une de ses caractéristiques intéressantes, en plus de sa capacité à vous garder au chaud, c’est le fait qu’elle est semi--rigide. Elle devient donc idéale pour les amateurs de hors-piste. Lorsque l’on applique de la pression sur le marchepied de la motoneige, cette dernière va obéir plus rapidement pour changer de direction. (499,95 $)

Parmi les éléments chauffants qui s’offrent à vous, il y a les semelles de la compagnie Confortek (209,95 $). Elles fonctionnent avec une batterie pour une autonomie de 30 heures. Très souples, elles peuvent s’adapter à tous les types de bottes. Il est aussi possible d’avoir une version qui se branche sur la motoneige. L’autre produit, ce sont les bas chauffants Pèlerin. Ils contiennent de la laine mérinos et peuvent chauffer selon trois intensités différentes. Leur autonomie est de huit heures, avec leur pile rechargeable à minimum. (179,95 $)

Pour les motoneigistes qui s’éloignent des sentiers fédérés--- ou se rendent à leur chalet en forêt, si on se prend ou on s’enlise, il faut des raquettes. Cette paire légère--- et tubulaire de Pèlerin arrive en différents formats. Son harnais, le Spin, la rend différente. Il s’agit d’une petite roulette que l’on tire pour installer le pied dans l’étrier. Il suffit de tourner pour que le harnais s’ajuste parfaitement à tous les types de bottes. Si l’on va en montagne, il est doté d’une talonnière et d’un excellent crampon. (139,95 $)